Sofia Goggia delusa: "In un anno 5 cm di neve, oggi..."

Sofia Goggia ha commentato delusa l’annullamento della seconda prova di discesa donne alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La sessione è stata cancellata a causa di una fitta nevicata su Yanqing: l’Azzurra, che voleva testare la condizione del suo ginocchio infortunato, sui social ha espresso tutta la sua delusione.

“La media di neve caduta ogni anno è di 5 centimetri, solo oggi 12. Quando ci sono le Olimpiadi…”, ha scritto su Instagram.

La gara è in programma martedì 15: la giuria sta valutando se svolgere lunedì due prove per recuperare quella odierna. Le Azzurre in gara saranno 4.

