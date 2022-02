Olimpiadi invernali Pechino 2022, dove vederle: diretta tv e streaming

04-02-2022 13:05

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 iniziano ufficialmente il 4 febbraio e terminano il 20 febbraio. Sedici giorni di gare su neve e ghiaccio, ammassate in un calendario fittissimo e pieno di eventi: saranno complessivamente 109 le medaglie d’oro da assegnare in 15 diverse discipline.

Tra sci alpino e nordico, gare di velocità su ghiaccio come bob, slittino, skeleton, oppure salto, hockey, le varie declinazioni del pattinaggio e il curling, gli appassionati della neve o anche i semplici curiosi di sport insoliti, trovano il loro paradiso.

Peccato che gli orari delle gare siano particolarmente ostici. In base alla differenza di 7 ore di fuso orario tra Cina e Italia, quasi tutte le gare si disputano quando qua da noi è piena notte. Solo in qualche caso ci sono eventi nel pomeriggio italiano (che corrisponde alla serata cinese). Qui il calendario completo delle gare delle Olimpiadi di Pechino 2022.

Dove vedere in tv le olimpiadi invernali

Rispetto a tanti anni fa quando le Olimpiadi, in quanto tali, erano una esclusiva Rai e passavano in chiaro in tv, adesso la modalità per vedere le varie gare dell’evento a cinque cerchi è un po’ diversa. In chiaro ne passa solo una parte, mentre tutta la trasmissione è riservata a canali a pagamento.

Come vedere le Olimpiadi in chiaro

Una parte delle Olimpiadi invernali è trasmessa in chiaro. La Rai ha infatti i diritti per trasmettere 100 ore di diretta dell’evento di Pechino, sicuramente le gare in cui saranno protagonisti gli atleti azzurri. Le emittenti di riferimento sono Rai2 e RaiSport.

Dove vedere tutte le gare delle Olimpiadi invernali

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono trasmesse integralmente da Discovery+ e da Eurosport. Entrambe le emittenti hanno un loro specifico pacchetto dal costo piuttosto contenuto, che vi suggeriamo di leggere sui rispettivi siti. Ci sono persino dei canali verticali per seguire in modo esclusivo le gare di specifiche discipline.

Attenzione però!

Eurosport, oltre che su Sky e Now, è un canale disponibile sulla piattaforma Dazn. Praticamente con lo stesso abbonamento poi si possono vedere anche le partite di calcio e gli altri sport del bouquet Dazn.

Come vedere le Olimpiadi in diretta streaming

Le Olimpiadi saranno parallelamente visibili sulle piattaforme delle singole emittenti che trasmettono anche in tv. Quindi per quanto riguarda la Rai la piattaforma è Raiplay, per Eurosport fare riferimento a seconda dell’abbonamento a SkyGO, Now o Dazn.

FAQ Chi trasmette tutte le Olimpiadi invernali? Eurosport (diffusa anche da Dazn) e Discovery+ Le Olimpiadi di possono vedere in chiaro? Sì, la Rai trasmette 100 ore di gare in diretta

