Olimpiadi invernali Pechino 2022 - Il calendario di tutte le gare

Le Olimpiadi invernali di Pechino iniziano ufficialmente il 4 febbraio 2022 e terminano il 20 febbraio. Tra Pechino e l’Italia ci sono 8 ore di fuso orario di differenza per cui le gare si svolgono in buona parte quando in Italia è notte fonda, anche se, quelle che in Cina sono disputate in notturna, si vedranno da noi a metà mattina. La cerimonia di apertura è come detto il 4 febbraio e la cerimonia di chiusura il 20 febbraio. Prima della cerimonia di apertura ci sono alcune gare preliminari.

Nel calendario che segue vediamo tutte le gare previste giorno per giorno. L’orario, la disciplina, la competizione e, nell’ultima casellina, se la gara attribuisce la medaglia d’oro. Nel tabellone l’orario è ovviamente quello italiano. Per seguirle in diretta: la Rai trasmette in chiaro 100 ore di evento, ma la trasmissione completa è su Eurosport che è disponibile sulla piattaforma Dazn (fai qui l’abbonamento)

2 febbraio – Le gare in programma

13.05 CURLING

sessione 1 Doppio misto

3 febbraio – Le gare in programma

2.05 CURLING

sessione 2 Doppio misto 7.05 CURLING

sessione 3 Doppio misto 11.00 FREESTYLE

qualificazione 1 moguls donne 12.45 FREESTYLE

qualificazione 1 moguls uomini 13.05 CURLING

sessione 4 Doppio misto

4 febbraio – Le gare in programma

1.35 CURLING

sessione 5 Doppio misto 3.02 PATTINAGGIO DI FIGURA

team event – Programma corto maschile 4.41 PATTINAGGIO DI FIGURA

team event – Rhythm dance danza sul ghiaccio 6.22 PATTINAGGIO DI FIGURA

team event – Programma corto coppie d’artistico 6.35 CURLING

sessione 6 Doppio misto 13.00 Cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022

5 febbraio – Le gare in programma

Oggi 6 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 7 doppio misto 3.45 SNOWBOARD

qualificazione 1 slopestyle donne 4.47 SNOWBOARD

qualificazione 2 slopestyle donne 6.15 SALTO CON GLI SCI

salto di allenamento uomini NH 7.05 CURLING

sessione 8 doppio misto 7.20 SALTO CON GLI SCI

qualificazione uomini NH 8.45 SCI DI FONDO

skiathlon donne 7 – 5+7 (5 km) x 9.30 SPEED SKATING

3000 metri donne x 10.00 BIATHLON

staffetta mista 4×6 km x 10.45 SALTO CON GLI SCI

qualificazione donne NH 11.00 FREESTYLE

qualificazione 2 moguls uomini 11.45 SALTO CON GLI SCI

prima manche NH donne 12.00 SHORT TRACK

batterie 500 metri donne 12.10 SLITTINO

prima manche singolo uomini 12.30 FREESTYLE

finale 1 moguls uomini 12.35 SALTO CON GLI SCI

seconda manche NH donne x 12.38 SHORT TRACK

batterie 1000 metri uomini 13.05 FREESTYLE

finale 2 moguls uomini 13.05 CURLING

sessione 9 doppio misto 13.23 SHORT TRACK

quarti di finale staffetta mista 13.40 FREESTYLE

finale 3 moguls uomini x 13.50 SLITTINO

seconda manche singolo uomini 13.53 SHORT TRACK

semifinale staffetta mista 14.26 SHORT TRACK

finale staffetta mista x

6 febbraio – Le gare in programma

Oggi 7 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 10 doppio misto 2.30 SNOWBOARD

finale 1 slopestyle donne 2.37 PATTINAGGIO DI FIGURA

team event – Programma corto donne 2.57 SNOWBOARD

finale 2 slopestyle donne 3.24 SNOWBOARD

finale 3 slopestyle donne x 4.00 SCI ALPINO

discesa libera uomini x 4.57 PATTINAGGIO DI FIGURA

team event – Programma libero coppie artistico 7.05 CURLING

sessione 11 doppio misto 8.00 SCI DI FONDO

skiathlon uomini 15 + 15 km x 9.30 SPEED SKATING

5000 metri uomini x 11.00 FREESTYLE

qualificazione 2 moguls donne 11.00 SALTO CON GLI SCI

salto di allenamento NH uomini 12.00 SALTO CON GLI SCI

prima manche NH uomini 12.30 FREESTYLE

finale 1 moguls donne 12.30 SLITTINO

terza manche singolo uomini 13.00 SALTO CON GLI SCI

seconda manche NH uomini x 13.05 CURLING

sessione 12 doppio misto 13.05 FREESTYLE

finale 2 moguls donne 13.40 FREESTYLE

finale 3 moguls donne x 14.15 SLITTINO

quarta manche singolo uomini x

7 febbraio – Le gare in programma

Oggi 8 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 13 doppio misto 2.22 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma libero maschile team event 2.30 FREESTYLE

qualificazione 1 big air donne 3.15 FREESTYLE

qualificazione 2 big air donne 3.15 SCI ALPINO

prima manche gigante donne 3.31 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma libero danza sul ghiaccio team event x 4.00 FREESTYLE

qualificazione 3 big air donne 4.37 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma libero donne team event 5.00 SNOWBOARD

finale 1 slopestyle uomini 5.27 SNOWBOARD

finale 2 slopestyle uomini 5.54 SNOWBOARD

finale 3 slopestyle uomini x 6.30 FREESTYLE

qualificazione 1 big air uomini 6.45 SCI ALPINO

seconda manche gigante donne x 7.15 FREESTYLE

qualificazione 2 big air uomini 8.00 FREESTYLE

qualificazione 3 big air uomini 9.30 SPEED SKATING

1500 metri donne x 10.00 BIATHLON

15 km individuale donne x 11.28 SALTO CON GLI SCI

trial round gara a squadre mista 12.30 SHORT TRACK

quarti di finale 500 metri donne 12.44 SHORT TRACK

quarti di finale 1000 metri uomini 12.45 SALTO CON GLI SCI

prima manche gara a squadre mista 12.50 SLITTINO

prima manche singolo donne 13.05 CURLING

semifinali doppio misto 13.13 SHORT TRACK

semifinali 500 metri donne 13.20 SHORT TRACK

semifinali 1000 metri uomini 13.46 SHORT TRACK

finale 500 metri donne x 13.51 SALTO CON GLI SCI

seconda manche gara a squadre mista x 13.58 SHORT TRACK

finale 1000 metri uomini x 14.30 SLITTINO

seconda manche singolo donne

8 febbraio – Le gare in programma

Oggi 10 titoli in palio

PGS = Parallelo Gigante; TL = Tecnica Libera

2.22 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma corto uomini 3.00 FREESTYLE

prima manche finale big air donne 3.22 FREESTYLE

seconda manche finale big air donne 3.40 SNOWBOARD

qualificazioni PGS donne 3.45 FREESTYLE

terza manche finale big air donne x 4.00 SCI ALPINO

superG uomini x 4.07 SNOWBOARD

qualificazioni PGS uomini 4.34 SNOWBOARD

elimination round PGS donne 5.01 SNOWBOARD

elimination round PGS uomini 7.05 CURLING

finale bronzo doppio misto 7.30 SNOWBOARD

ottavi di finale PGS donne 7.40 SNOWBOARD

ottavi di finale PGS uomini 8.06 SNOWBOARD

quarti di finale PGS donne 8.15 SNOWBOARD

quarti di finale PGS uomini 8.24 SNOWBOARD

semifinali PGS donne 8.30 SNOWBOARD

semifinali PGS uomini 8.36 SNOWBOARD

finale per il bronzo PGS donne + finale oro x 8.43 SNOWBOARD

finale per il bronzo PGS uomini + finale oro x 9.00 SCI DI FONDO

qualificazioni sprint TL donne 9.30 BIATHLON

20 km individuale uomini x 9.50 SCI DI FONDO

qualificazioni sprint TL uomini 11.30 SPEED SKATING

1500 metri uomini x 11.30 SCI DI FONDO

quarti di finale sprint TL donne 11.55 SCI DI FONDO

quarti di finale sprint TL uomini 12.25 SCI DI FONDO

semifinali sprint TL donne 12.35 SCI DI FONDO

semifinali sprint TL uomini 12.47 SCI DI FONDO

finale sprint TL donne x 12.50 SLITTINO

terza manche singolo donne 13.00 SCI DI FONDO

finale sprint TL uomini x 13.05 CURLING

finale per l’oro doppio misto x 14.35 SLITTINO

quarta manche singolo donne x

9 febbraio – Le gare in programma

Oggi 6 titoli in palio

NH = Normal hill

2.30 SNOWBOARD

prima manche qualificazioni half-pipe donne 3.15 SCI ALPINO

prima manche slalom donne 3.21 SNOWBOARD

seconda manche qualificazioni half-pipe donne 4.00 SNOWBOARD

seeding run 1 snowboardcross donne 4.00 FREESTYLE

prima manche finale big air uomini 4.22 FREESTYLE

seconda manche finale big air uomini 4.45 FREESTYLE

terza manche finale big air uomini x 4.55 SNOWBOARD

seeding run 2 snowboardcross donne 5.30 SNOWBOARD

prima manche qualificazioni half-pipe uomini 6.21 SNOWBOARD

seconda manche qualificazioni half-pipe uomini 6.45 SCI ALPINO

seconda manche slalom donne x 7.30 SNOWBOARD

ottavi di finale snowboardcross donne 8.00 COMBINATA NORDICA

trial round gundersen normal hill 8.07 SNOWBOARD

quarti di finale snowboardcross donne 8.28 SNOWBOARD

semifinali snowboardcross donne 8.45 SNOWBOARD

small finale snowboardcross + big final x 9.00 COMBINATA NORDICA

prova di salto gundersen NH 12.00 COMBINATA NORDICA

10 km fondo gundersen NH x 12.00 SHORT TRACK

quarti di finale 1500 metri uomini 12.44 SHORT TRACK

batterie 1000 metri donne 13.05 CURLING

sessione 1 round robin uomini 13.20 SLITTINO

prima manche doppio 13.29 SHORT TRACK

semifinali 1500 metri uomini 13.45 SHORT TRACK

semifinali staffetta donne 14.20 SHORT TRACK

finale 1500 metri uomini x 14.35 SLITTINO

seconda manche doppio x

10 febbraio – Le gare in programma

Oggi 8 titoli in palio

2.00 FREESTYLE

finale 1 aerials gara a squadre mista

2.05 CURLING

sessione 1 round robin donne

2.30 SNOWBOARD

prima manche finale halfpipe donne

2.30 SKELETON

prima manche uomini

2.38 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma libero singolo uomini

x 2.50 FREESTYLE

finale 2 aerials gara a squadre mista

2.57 SNOWBOARD

seconda manche finale halfpipe donne

3.24 SNOWBOARD

terza manche finale halfpipe donne

x 3.30 SCI ALPINO

combinata alpina uomini (discesa)

4.00 SKELETON

seconda manche uomini

4.15 SNOWBOARD

seeding run 1 snowboardcross uomini

5.10 SNOWBOARD

seeding run 2 snowboardcross uomini

7.00 SNOWBOARD

ottavi di finale snowboardcross uomini

7.05 CURLING

sessione 2 round robin uomini

7.15 SCI ALPINO

combinata alpina uomini (slalom)

x 7.37 SNOWBOARD

quarti di finale snowboardcross uomini

7.58 SNOWBOARD

semifinali snowboardcross uomini

8.00 SCI DI FONDO

10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

x 8.15 SNOWBOARD

small final snowboardcross uomini + big final

x 12.50 FREESTYLE

finale 2 aerials gara a squadre mista x 13.00 SPEED SKATING

5000 metri donne

x 13.05 CURLING

sessione 2 round robin donne

14.30 SLITTINO

Team Relay

x

11 febbraio – Le gare in programma

Oggi 7 titoli in palio

TC= Tecnica Classica

2.05 CURLING

sessione 3 round robin uomini

2.30 SNOWBOARD

prima manche finale half-pipe uomini

2.30 SKELETON

prima manche donne

2.57 SNOWBOARD

seconda manche finale half-pipe uomini

3.24 SNOWBOARD

terza manche finale half-pipe uomini

x 4.00 SKELETON

seconda manche donne

4.00 SCI ALPINO

superG donne

x 5.10 HOCKEY GHIACCIO

primo quarto di finale donne

7.05 CURLING

sessione 3 round robin donne

8.00 SCI DI FONDO

15 km TC uomini partenza ad intervalli

x 9.00 SPEED SKATING

10000 metri uomini

x 9.40 HOCKEY GHIACCIO

secondo quarto di finale donne

10.00 BIATHLON

sprint 7 – 5 km donne

x 10.45 SALTO CON GLI SCI

salto di allenamento trampolino grande uomini

12.00 SHORT TRACK

quarti di finale 1000 metri donne

12.00 SALTO CON GLI SCI

qualificazioni trampolino grande uomini

12.18 SHORT TRACK

batterie 500 metri uomini

12.55 SHORT TRACK

semifinali 1000 metri donne

13.04 SHORT TRACK

semifinali staffetta uomini

13.05 CURLING

sessione 4 round robin uomini

13.20 SKELETON

terza manche uomini

13.43 SHORT TRACK

finale 1000 metri donne

x 14.55 SKELETON

quarta manche uomini

x

12 febbraio – Le gare in programma

Oggi 6 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 4 round robin donne

3.00 SNOWBOARD

quarti di finale snowboardcross misto a squadre

3.30 SNOWBOARD

semifinali snowboardcross misto a squadre

3.50 SNOWBOARD

small e big final snowboardcross misto a squadre

x 5.10 HOCKEY GHIACCIO

terzo quarto di finale donne

7.05 CURLING

sessione 5 round robin uomini

7.30 SCI DI FONDO

staffetta 4×5 km donne

x 9.00 SPEED SKATING

quarti di finale team-pursuit donne

9.30 HOCKEY GHIACCIO

ultimo quarto di finale donne

9.55 SPEED SKATING

500 metri uomini

x 10.00 BIATHLON

sprint 10 km uomini

x 12.00 SALTO CON GLI SCI

prima manche trampolino grande uomini

12.07 PATTINAGGIO DI FIGURA

danza sul ghiaccio (rhythm dance)

13.00 SALTO CON GLI SCI

seconda manche trampolino grande uomini

x 13.05 CURLING

sessione 5 round robin donne

13.20 SKELETON

terza manche donne

14.55 SKELETON

quarta manche donne

x

13 febbraio – Le gare in programma

Oggi 7 titoli in programma

2.05 CURLING

sessione 6 round robin uomini

2.30 BOB

prima manche monobob donne

3.00 FREESTYLE

prima manche qualificazioni slopestyle donne

3.15 SCI ALPINO

prima manche gigante uomini

4.00 BOB

seconda manche monobob donne

4.01 FREESTYLE

seconda manche qualificazioni slopestyle donne

6.45 SCI ALPINO

seconda manche gigante uomini

x 7.07 CURLING

sessione 6 round robin donne

8.00 SCI DI FONDO

staffetta 4×10 km uomini

x 10.00 BIATHLON

inseguimento 10 km donne

x 11.45 BIATHLON

inseguimento 12,5 km uomini

x 12.00 FREESTYLE

qualificazione 1 aerials donne

12.00 SHORT TRACK

quarti di finale 500 metri uomini

12.27 SHORT TRACK

semifinali 500 metri uomini

12.44 SHORT TRACK

finale staffetta donne

x 12.45 FREESTYLE

qualificazione 2 aerials donne

13.05 CURLING

sessione 7 round robin uomini

13.14 SHORT TRACK

finale 500 metri uomini

x 14.00 SPEED SKATING

quarti di finale team-pursuit uomini

14.56 SPEED SKATING

500 metri donne

x

14 febbraio – Le gare in programma

Oggi 4 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 7 round robin donne

2.22 PATTINAGGIO DI FIGURA

danza sul ghiaccio – Programma libero

x 2.30 SNOWBOARD

qualificazione 1 big air donne

2.30 BOB

terza manche monobob donne

2.30 FREESTYLE

prima manche finale slopestyle donne

2.57 FREESTYLE

seconda manche finale slopestyle donne

3.15 SNOWBOARD

qualificazione 2 big air donne

3.24 FREESTYLE

terza manche finale slopestyle donne

x 4.00 SNOWBOARD

qualificazione 3 big air donne

4.00 BOB

quarta manche monobob donne

x 5.10 HOCKEY GHIACCIO

prima semifinale donne

5.30 FREESTYLE

qualificazione 1 slopestyle uomini

6.30 SNOWBOARD

qualificazione 1 big air uomini

6.32 FREESTYLE

qualificazione 2 slopestyle uomini

7.05 CURLING

sessione 8 round robin uomini

7.15 SNOWBOARD

qualificazione 2 big air uomini

8.00 SNOWBOARD

qualificazione 3 big air uomini

12.00 SALTO CON GLI SCI

prima manche prova a squadre uomini

13.00 FREESTYLE

femminile aerials (finale 2) x 13.05 BOB

prima manche bob a 2 uomini

13.05 CURLING

sessione 8 round robin donne

13.06 SALTO CON GLI SCI

seconda manche prova a squadre uomini

x 14.10 HOCKEY GHIACCIO

seconda semifinale donne

14.40 BOB

seconda manche bob a 2 uomini



15 febbraio – Le gare in programma

Oggi 9 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 9 round robin uomini

2.30 FREESTYLE

prima manche finale slopestyle uomini

2.30 SNOWBOARD

prima manche finale big air donne

2.52 SNOWBOARD

seconda manche finale big air donne

2.57 FREESTYLE

seconda manche finale slopestyle uomini

3.15 SNOWBOARD

terza manche finale big air donne

x 3.24 FREESTYLE

terza manche finale slopestyle uomini

x 4.00 SCI ALPINO

discesa libera donne

x 5.10 HOCKEY GHIACCIO

playoff uomini

6.00 SNOWBOARD

prima manche finale big air uomini

6.22 SNOWBOARD

seconda manche finale big air uomini

6.45 SNOWBOARD

terza manche finale big air uomini

x 7.05 CURLING

sessione 9 round robin donne

7.30 SPEED SKATING

semifinali team-pursuit donne

7.52 SPEED SKATING

semifinali team-pursuit uomini

8.00 COMBINATA NORDICA

salto di allenamento trampolino grande

9.00 COMBINATA NORDICA

manche di salto trampolino grande

9.22 SPEED SKATING

finale per il bronzo team-pursuit donne

x 9.28 SPEED SKATING

finale per l’oro team-pursuit donne

9.40 HOCKEY GHIACCIO

play-off uomini

9.41 SPEED SKATING

finale per il bronzo team-pursuit uomini

9.47 SPEED SKATING

finale per l’oro team-pursuit uomini

x 10.00 BIATHLON

staffetta 4×7,5 km uomini

x 11.08 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma corto singolo donne

12.00 COMBINATA NORDICA

10 km gundersen trampolino grande

x 13.05 CURLING

sessione 10 round robin uomini

13.15 BOB

terza manche bob a 2 uomini

14.10 HOCKEY GHIACCIO

playoff uomini

14.50 BOB

quarta manche bob a 2 uomini

x

16 febbraio – Le gare in programma

Oggi 7 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 10 round robin donne

3.15 SCI ALPINO

prima manche slalom uomini

5.10 HOCKEY GHIACCIO

quarto di finale 1 uomini

6.45 SCI ALPINO

seconda manche slalom uomini

x 7.00 HOCKEY GHIACCIO

quarto di finale 2 uomini

7.05 CURLING

sessione 11 round robin uomini

8.45 BIATHLON

staffetta 4×6 km donne

x 9.40 HOCKEY GHIACCIO

quarto di finale 3 uomini

10.00 SCI DI FONDO

semifinali team-sprint tecnica classica donne

10.40 SCI DI FONDO

semifinali team-sprint tecnica classica uomini

12.00 FREESTYLE

finale 1 aerials uomini

12.00 SCI DI FONDO

finale team-sprint tecnica classica donne

x 12.30 SCI DI FONDO

finale team-sprint tecnica classica uomini

x 12.30 HOCKEY GHIACCIO

finale per il bronzo donne

12.30 SHORT TRACK

quarti di finale 1500 metri donne

13.00 FREESTYLE

finale 2 aerials uomini

x 13.15 SHORT TRACK

semifinali 1500 metri donne

13.05 CURLING

sessione 11 round robin donne

13.44 SHORT TRACK

finale staffetta uomini

x 14.18 SHORT TRACK

finale 1500 metri donne

x 14.30 HOCKEY GHIACCIO

quarto di finale 4 uomini



17 febbraio – Le gare in programma

Oggi 6 titoli in palio

2.05 CURLING

sessione 12 round robin uomini

2.30 FREESTYLE

prima manche qualificazioni half-pipe donne

3.21 FREESTYLE

seconda manche qualificazioni half-pipe donne

3.30 SCI ALPINO

combinata alpina donne (discesa)

4.30 FREESTYLE

skicross (seeding round)

5.10 HOCKEY GHIACCIO

finale per l’oro donne

x 5.30 FREESTYLE

prima manche qualificazioni half-pipe uomini

6.21 FREESTYLE

seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

7.00 FREESTYLE

ottavi di finale skicross donne

7.00 SCI ALPINO

combinata alpina donne (slalom)

x 7.05 CURLING

sessione 12 round robin donne

7.35 FREESTYLE

quarti di finale skicross donne

7.54 FREESTYLE

semifinali skicross donne

8.00 COMBINATA NORDICA

trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

8.10 FREESTYLE

small e big final skicross donne

x 9.00 COMBINATA NORDICA

manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

9.30 SPEED SKATING

1000 metri donne

x 11.08 PATTINAGGIO DI FIGURA

programma libero singolo donne

x 12.00 COMBINATA NORDICA

manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

x 13.05 CURLING

semifinali uomini



18 febbraio – Le gare in programma

Oggi 5 titoli in palio

2.30 FREESTYLE

prima manche finale half-pipe donne

2.57 FREESTYLE

seconda manche finale half-pipe donne

3.24 FREESTYLE

terza manche finale half-pipe donne

x 4.45 FREESTYLE

seeding run skicross uomini

5.10 HOCKEY GHIACCIO

prima semifinale uomini

7.05 CURLING

finale per il bronzo uomini

x 7.45 FREESTYLE

ottavi di finale skicross uomini

8.20 FREESTYLE

quarti di finale skicross uomini

8.39 FREESTYLE

semifinali skicross uomini

8.55 FREESTYLE

small e big final skicross uomini

x 9.30 SPEED SKATING

1000 metri uomini

x 10.00 BIATHLON

mass start 15 km uomini

x 11.38 PATTINAGGIO DI FIGURA

coppie di artistico – Programma corto

13.00 BOB

prima manche bob a 2 donne

13.05 CURLING

semifinali donne

14.10 HOCKEY GHIACCIO

seconda semifinale uomini

14.30 BOB

seconda manche bob a 2 donne



19 febbraio – Le gare in programma

Oggi 9 titoli in palio

2.30 FREESTYLE

prima manche finale half-pipe uomini

2.30 BOB

prima manche bob a 4 uomini

2.57 FREESTYLE

seconda manche finale half-pipe uomini

3.24 FREESTYLE

terza manche finale half-pipe uomini

x 4.00 SCI ALPINO

gara mista a squadre parallelo (ottavi)

4.05 BOB

seconda manche bob a 4 uomini

4.47 SCI ALPINO

gara mista a squadre parallelo (quarti)

5.14 SCI ALPINO

gara mista a squadre parallelo (semifinali)

5.37 SCI ALPINO

gara mista a squadre parallelo (finale bronzo)

5.46 SCI ALPINO

gara mista a squadre parallelo (finale oro)

x 7.00 SCI DI FONDO

50 km tecnica classica mass start uomini

x 7.05 CURLING

finale per l’oro uomini

x 8.00 SPEED SKATING

semifinali mass start uomini

8.45 SPEED SKATING

semifinali mass start donne

9.30 SPEED SKATING

finale mass start uomini

x 10.00 SPEED SKATING

finale mass start donne

x 10.00 BIATHLON

mass start 12 – 5km donne

x 12.08 PATTINAGGIO DI FIGURA

coppie di artistico – programma libero

x 13.00 BOB

terza manche bob a 2 donne

13.05 CURLING

finale per il bronzo donne

14.10 HOCKEY GHIACCIO

finale per il bronzo uomini

14.30 BOB

quarta manche bob a 2 donne

x

20 febbraio – Le gare in programma

Oggi 4 titoli in palio

2.05 CURLING

finale per l’oro donne

x 2.30 BOB

terza manche bob a 4 uomini

4.20 BOB

quarta manche bob a 4 uomini

x 5.00 PATTINAGGIO DI FIGURA

galà di esibizione

5.10 HOCKEY GHIACCIO

finale per l’oro uomini

x 7.30 SCI DI FONDO

30 km tecnica classica mass start donne

x 12.00 Cerimonia di chiusura Olimpiadi Pechino 2022

FAQ Dove si vedono in tv le Olimpiadi invernali? Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono trasmesse da Discovery+/Eurosport e quindi distribuite anche da Dazn La Rai con Rai2 e RaiSport potrà trasmettere in chiaro 100 ore di evento Quando iniziano le Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Il 4 febbraio 2022 Quando finiscono le Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Il 20 febbraio 2022 Quante gare sono in programma alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Complessivamente 109 gare: 52 maschili, 46 femminili e 11 miste Quante e quali sono le discipline in calendario alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022? Sono 15: Biathlon

Bob

Combinata nordica

Freestyle

Hockey su ghiaccio

Pattinaggio di figura

Pattinaggio di velocità (Speed Skating)

Salto con gli sci

Sci Alpino

Sci di fondo

Short Track

Skeleton

Slittino

Snow board

