Brignone, si allungano ancora i tempi per la seconda operazione e le parole su Milano-Cortina ora preoccupano

L’infortunio patito nel corso degli Assoluti rischia di mettere la campionessa di La Salle fuori gioco in vista delle Olimpiadi invernali e lei ammette: “La situazione era un disastro”

Federica Brignone non cancella i dubbi. La sua partecipazione alle prossime Olimpiadi invernali, quelle di Milano-Cortina, resta ancora in dubbio. E probabilmente servirà ancora molto tempo prima di capire quali sono le sue reali possibilità.

Le condizioni fisiche di Brignone

La campionessa valdostana continua la riabilitazione al J Medical ma in questi giorni sta cercando anche di distrarre la mente dal bruttissimo infortunio con cui ha chiuso una stagione da sogno. La 34enne di La Salle è stata agli Internazionali di Roma, al GP di Formula 1 ospite del box Ferrari, e ha partecipazione anche alla 20esima edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli Mauro dove rivela le sue condizioni attuali: “La gamba risponde bene così come la parte ossea. Quello che adesso mi dà fastidio è il ginocchio. Devo iniziare a piegare ma in questo momento è la parte più tosta. Non sappiamo ancora nulla sull’operazione ai legamenti. Finalmente il gonfiore si sta attenuando, tra una o due settimane vedremo come sta quella parte: alcune parti sono state già riparate insieme all’osso ma la situazione era un disastro”.

Le speranze per Milano-Cortina

L’obiettivo di Federica Brignone è quello di riuscire a partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina che prima dell’incidente l’avrebbero vista non solo protagonista ma anche come possibile portabandiera. Ora invece è tutto in dubbio e le stesse parole dell’azzurra lasciano grande preoccupazione: “La mia presenza a Milano-Cortina? E’ una risposta che non abbiamo. Non ce l’ho io, non ce l’hanno i medici e neppure i fisioterapisti. Sto lavorando per questo, sarebbe il mio sogno e ci proverò fino all’ultimo. Mi sto trovando bene anche se mi manca la mia montagna e la natura”.

Goggia riprende il lavoro

Chi invece vuole esserci assolutamente a Milano-Cortina è Sofia Goggia. La bergamasca si è presa qualche settimana di riposo per ricaricare le batterie dopo una stagione molto lunga. Ora per dopo aver staccato con un periodo alle Maldive, la sciatrice azzurra ha subito ripresi gli allenamenti con la prospettiva proprio delle Olimpiadi dove dovrebbe arrivare con il ruolo di numero 1 azzurra.