Brignone al J Medical, Goggia a Livigno con l'Italia maschile: le mosse di Fede e Sofia verso le Olimpiadi

Mentre la Tigre di La Salle prosegue la riabilitazione post intervento nel centro della Juventus, la bergamasca si prepara a un allenamento speciale con Innerhofer e compagni.

Una al centro sportivo della Juventus, l’altra coi maschi. Federica Brignone e Sofia Goggia hanno iniziato quasi a braccetto la marcia d’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina e, più in generale, verso la prossima stagione di Coppa del Mondo. Modalità inevitabilmente differenti per le due regine dello sci azzurro: la Tigre di La Salle è alle prese col difficile recupero post infortunio ai Campionati Italiani in Val di Fassa, la bergamasca può programmare il futuro con modalità più canoniche. Goggia, però, è riuscita a stupire anche stavolta: s’allenerà coi maschi.

Goggia a Livigno con Innerhofer e gli altri velocisti azzurri

Dal 21 al al 28 aprile, praticamente nella settimana immediatamente successiva alle festività pasquali, Goggia sarà al lavoro sulle nevi di Livigno con la squadra maschile delle discipline veloci. La campionessa bergamasca di scena nel “Piccolo Tibet” per una serie di sessioni di allenamento sicuramente interessanti in cui avrà modo di testare i materiali e di confrontarsi con Christof Innerhofer e gli altri protagonisti azzurri al maschile. Quasi tutti, visto che mancheranno l’infortunato Mattia Casse e Dominik Paris.

L’Italia maschile al lavoro con Sofia: c’è anche Bosca dopo il ko

Ci saranno tutti gli altri. Innerhofer, appunto, ma non solo. Prevista la partecipazione di Florian Schieder, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso, Leonardo Rigamonti, Benjamin Alliod e Guglielmo Bosca, quest’ultimo nuovamente al lavoro coi compagni di squadra dopo il grave infortunio di inizio dicembre a Beaver Creek; in precedenza aveva tentato un difficile recupero per i Mondiali di Saalbach, ma senza fortuna.

Brignone, fisioterapie nel centro sportivo della Juventus

E mentre Goggia pianifica l’allenamento coi maschietti, Brignone è di scena nel centro medico della Juventus. Le strutture e le attrezzature all’avanguardia del J Medical sono state scelte dalla campionessa valdostana per rimettersi in sesto dal punto di vista riabilitativo: anche Jannik Sinner, qualche tempo fa, ha fatto lo stesso. Ci vorrà un altro mesetto per valutare le condizioni del ginocchio di Federica, non operato dopo la rottura del crociato: solo allora sarà possibile avere un quadro completo ed effettivo dei tempi di recupero.