Lindsey Vonn spiega perché è tornata: "I giochi a Cortina, un'occasione unica". Il messaggio a Goggia e Brignone

Lindsey Vonn a 40 anni è tornata sugli sci, e in questa decisione centra la località che ospiterà la prossime olimpiadi. "Troppo forte il richiamo delle Tofane". Poi il messaggio a Sofi e Fede

Il suo ritorno è stato tanto chiacchierato ma tutt’altro che improvvisato, perché Lindsey Vonn di tornare per fare figuracce proprio non ne aveva la minima intenzione. E i risultati ottenuti in stagione hanno dimostrato che lei, la “regina” delle nevi, anche a 40 anni ha ancora diritto di essere considerata tale. Poco male se non è arrivato l’acuto, con quella vittoria numero 83 che avrebbe dato un significato ancora maggiore al grande ritorno. Lei in fondo s’è divertita, ha ritrovato il podio a Sun Valley, ma soprattutto ha messo nel mirino le olimpiadi di Milano-Cortina, l’appuntamento che l’ha spinta a ritornare sugli sci dopo un’operazione con innesto di protesi a un ginocchio.

Il richiamo delle Tofane: “Sono tornata “solo” per loro”

L’Olimpia delle Tofane è una delle sue piste preferite (se non la preferita), e questo è bastato a farle scattare la scintilla e decidere di tornare. “Il motivo per cui ho deciso di rimettermi in gioco è legato proprio ai giochi olimpici che si disputeranno sulle nevi di Cortina”, ha spiegato la fuoriclasse di Vail.

“Se si fossero disputate altrove, probabilmente mai mi sarebbe passata per la testa l’idea di rimettere gli scarponi ai piedi. Ma con le Tofane ho un feeling tutto particolare: storicamente è un luogo che per me ha significato tanto, anche perché è la pista dove ho centrato il mio primo podio in carriera, nonché quella dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo (poi anni più tardi superato da Mikaela Shiffrin). Mi è sembrato come di poter chiudere un cerchio, e per questo ho deciso di tornare a gareggiare proprio in vista dei giochi olimpici”.

Sono in totale 12 le vittorie ottenute dalla Vonn a Cortina, e se dovesse arrivare la 13esima nel febbraio del 2026 potrebbe realmente dire di aver avuto tutto dalla vita.

Il messaggio per Goggia e Brignone: “Le aspetto a Cortina”

La stagione appena terminata ha detto che un posto al sole è quanto di più meritevole possa esistere per Lindsey, che ha saputo guadagnare in fretta credito agli occhi delle più giovani rivali. “Ho vissuto una stagione veramente incredibile. Certo, il podio di Sun Valley è stato emozionante, ma ho avuto tanti momenti nei quali ho pensato a quanto sia stata fortunata ad aver avuto questa opportunità di tornare a gareggiare. Ora ho davanti a me un’estate di intenso lavoro, perché stavolta voglio farmi trovare pronta da subito. So che non mancheranno alti e bassi, ma so anche cosa mi serve per rendere sempre al massimo”.

Un monito per le rivali, a partire dalla grande amica Sofia Goggia, che presumibilmente a Cortina vorrà ambire al medesimo obiettivo dell’americana. “Sofia è molto simile a me, è una combattente che s’è rialzata tante volte e sarà un’avversaria durissima. Lei è una di quelle che scia col cuore, e questo fa la differenza”.

Ma ai giochi Vonn spera di vedere anche Brignone: “Se lo meriterebbe per tutto quello che sta passando e per quello che ha dimostrato negli ultimi anni. Le ho scritto dopo l’infortunio, mi ha risposto e gli ho detto che l’aspettiamo tutti a braccia aperte”.