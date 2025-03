Sci Alpino Slalom Sun Valley, Shiffrin a passo di "carica delle... 101" vittorie (e l'Italia ringrazia). Male Vinatzer

Lo slalom finale di Coppa del Mondo mette in mostra una super Shiffrin: distacchi siderali nella prima manche e l'Italia "vede" la Coppa delle Nazioni. Tra i maschi guida Haugan (male Vinatzer)

Mikaela Shiffrin prenota la vittoria numero 101. A passo di carica, nella “sua” Sun Valley, nel senso che l’ultima perla di una stagione tribolatissima potrebbe arrivare proprio davanti al pubblico americano. Sarebbe una bella rivincita per Miki, ripensando anche alla caduta di Killington del 30 novembre scorso che di fatto ne ha condizionato l’intera annata. Nella prima manche dello slalom maschile,

Mikaela fa il vuoto: malissimo Ljutic e Rast (e l’Italia sorride)

Shiffrin ha dimostrato di aver ritrovato una condizione invidiabile in quest’ultimo scorcio di stagione, tanto da aver fatto letteralmente il vuoto dietro di sé: l’unica a tenersi sotto al secondo di ritardo (59 centesimi) è la tedesca Lena Duerr, poi tutte le altre viaggiano a distanza di sicurezza, con Wendy Holdener a 1”02, Katharina Liensberger a 1”22 e Melania Meillard a 1”38.

Clamorosamente in difficoltà sia Zrinka Ljutic (12esima a 1”99) che Camille Rast (14esima a 2”19): le due sono in lizza per la coppa di specialità, con la croata avanti di 41 punti ma attaccata adesso dalla Liensberger, che è dietro di 51 punti (dopo la prima manche ne ha recuperati 28).

Shiffrin peraltro così facendo sta dando una bella mano all’Italia, che è a un passo dalla conquista della Coppa delle Nazioni: la Svizzera per sottrarre il trofeo alla nazionale italiana dovrebbe piazzare tutte e tre le proprie atlete sul podio e sperare che Martina Peterlini e Lara Della Mea non portino a casa punti. Se Holdener e Meillard il loro l’hanno fatto, Rast ha tradito e adesso la tripletta appare oggettivamente lontanissima, nonostante le italiane non abbiano fatto per niente bene, con Peterlini che ha inforcato e Della Mea penultima (20esima) a oltre un secondo dalla 15esima posizione occupata da Sara Hector (nelle finali di Coppa del Mondo prendono punti soltanto le prime 15 atlete). Seconda manche alle 19.

Haugan guida la gara maschile, Vinatzer

In campo maschile un po’ a sorpresa Loic Meillard ha tirato il freno: il fratello di Melania, vincitore delle ultime tre prove tecniche tra gigante e slalom, paga 1”68 di ritardo da Timon Haugan, leader dopo una prima manche nella quale la pista s’è segnata rapidamente.

A differenza della gara femminile, distacchi assai contenuti e grande incertezza: Clement Noel è secondo a soli 10 centesimi, Henrik Kristoffersen è terzo a 14 centesimi (il norvegese con un terzo posto si garantirebbe la coppa di specialità a prescindere dai risultati di Meillard e Noel). Un po’ più distanti Gstrein (43 centesimi) e Pinheiro Braathen (54 centesimi), che vede complicarsi il proposito di centrare la prima vittoria brasiliana in Coppa del Mondo. Fuori McGrath, che ha commesso un errore sul muro. Male Vinatzer: oltre 3 secondi di ritardo, difficile riuscire ad andare a punti. Seconda manche alle 20.