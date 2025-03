Sci slalom Kranjska Gora, Meillard al comando ma è tutto dia decidere. Prova super di Gross, Vinatzer cerca riscatto

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La prima manche dello slalom di Kranjska Gora non regala grandi sorprese. Al comando della gara c’è lo svizzero Loic Meillard che conferma la sua grande costanza ad alto livello ma la lotta per la vittoria e per il podio rimane apertissima. L’Italia cerca qualche bagliore di luce dopo un’annata complicata e ci prova con Vinatzer.

Meillard al comando, lotta aperta per il podio

Ancora una volta è lo svizzero Loic Meillard ad avere la meglio nella prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora. Tracciato veloce ma pieno di insidie che lo svizzero riesce a interpretare al meglio. Ma la lotta nella seconda manche sarà apertissima visto che il vantaggio su Haugan è di soli 5 centesimi. Al terzo posto ancora Svizzera con la bella prestazione di Tanguy Nef. La lotta per la vittoria e il podio resta apertissima anche a McGrath che ha chiuso quarto e al francese Clement, quinto. Uscita di scena per Pinheiro Braathen che commette un errore enorme a metà tracciato e vede interrompersi la sua corsa ai pettorali più bassi.

Vinatzer prova a mettersi la crisi alle spalle

La pista slovena si segna molto presto e per i pettorali sopra al 10 i distacchi cominciano ad aumentare in maniera importante. Il primo degli azzurri a scendere è Alex Vinatzer che commette un piccolo errore nella prima parte ma riesce comunque a sciare bene e a dare migliori sensazioni dopo le ultime uscite. Per lui un ritardo di 1”75 e almeno la possibilità di disputare la seconda manche. Splendida la prova del veterano Stefano Gross, che parte con il pettorale numero 34 e riesce a conquistare la 12esima piazza dimostrando di essere ancora una dei migliori del circo bianco.

Slalom Kranjska Gora, l’ordine d’arrivo

