Sci, slalom Levi: Shiffrin domina la 1a manche davanti a Duerr e Ljutic, Lorenzi fuori dalle 30, c'è Peterlini

Coppa del Mondo, la statunitense prende subito il largo in Finlandia rifilando ampi distacchi alle rivali: poche gioie per le italiane, Lorenzi non centra la 2a manche.

Mikaela Shiffrin mette subito le cose in chiaro a Levi, in Finlandia. La specialista statunitense, rientrata alle gare all’inizio della nuova stagione dopo la spaventoso infortunio che aveva chiuso anzitempo la sua corsa nella passata edizione della Coppa del Mondo, guida con ampio margine la classifica del primo slalom speciale dell’anno. La campionessa a stelle e strisce ha chiuso in 52”39 lasciando a 60 centesimi la seconda e prenotando la vittoria al termine della seconda manche (il via alle 14). Poche gioie per le italiane: Peterlini unica azzurra alla 2a manche, fuori Lorenzi e le altre.

Shiffrin macchina perfetta nella prima manche

Ai limiti della perfezione la prova di Shiffrin, preceduta solo dalla connazionale Moltzan come tempo di reazione al cancelletto e poi prima in tutti gli altri parziali. Per lei un parziale molto incoraggiante, di 60 centesimi migliore della seconda, la tedesca Lena Duerr, unica – come Shiffrin – a chiudere la prima manche al di sotto dei 53 secondi. Più indietro la croata Zrinka Ljutic (+73 centesimi), l’austriaca Katharina Liensberger (+83) e l’americana Paula Moltzan (+90), poi per le altre tutti distacchi superiori al secondo.

Peterlini unica azzurra alla seconda manche

Ci si aspettava forse qualcosina in più da Sarah Hector, la svedese soltanto nona al termine della prima manche con un ritardo di un secondo e 39 centesimi, e da Michelle Gisin, l’inossidabile svizzera che ha fatto registrare l’undicesimo tempo a oltre un secondo e mezzo dalla leader. E le italiane? Una sola ha centrato la qualificazione alla seconda manche, chiudendo tra le prime trenta: si tratta di Martina Peterlini, sedicesima a due secondi e tre centesimi da Shiffrin. Dentro pure l’italiana di passaporto albanese Lara Colturi, ventesima a 2”14.

Le altre italiane: niente da fare per Lucrezia Lorenzi

Missione qualificazione fallita per le altre azzurre ai nastri di partenza. Fuori Lara Della Mea, mentre Marta Rossetti dopo un buon inizio è crollata nel finale chiudendo 37ma. Più indietro Beatrice Sola, Giorgia Collomb e Lucrezia Lorenzi, rispettivamente 44ma, 45ma e 46ma. Niente da fare, dunque, per la sorella di Matilde, alla prima uscita ufficiale dopo la tragedia. Fuori anche Vera Tschurtschenthaler, che ha chiuso col 52mo tempo di frazione.