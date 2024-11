Sci alpino, a Levi l’Italia in ricordo di Matilde Lorenzi: in pista anche la sorella Lucrezia. Brignone non farà lo slalom

La stagione dello sci femminile riparte nel corso del fine settimana con lo slalom speciale in programma in Finlandia: nella pattuglia azzurra però non ci sarà Federica Brignone che tornerà in pista a Killington

La stagione dello sci alpino femminile riprende con la gara di Levi dopo una lunga pausa rispetto alla gara di esordio a Soelden. Una pausa servita a molte atlete per ricaricare le batterie dopo lunghi periodi di allenamento di preparazione e in vista di una stagione che comunque si prospetta molto lunga. Ma per l’Italia sarà un appuntamento molto importante e non solo dal punto di vista sportivo.

Lucrezia Lorenzi: in gara nel ricordo di Matilde

Tra le azzurre che scenderanno in pista nella giornata di sabato ci sarà anche Lucrezia Lorenzi che prenderà parte allo slalom speciale sulla Levi Black il giorno successivo alla data di compleanno della sorella Matilde, scomparsa tragicamente nel corso di un allenamento in Val Senales. Per Lucrezia è arrivata una convocazione forse inattesa e la giornata di Levi rappresenta un giorno dalle forti emozioni come lei stessa ha raccontato nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“E’ stato uno choc tornare a fare lo stesso sporto nello stesso modo e con la stessa passione di Matilde. Ma lo sci e la neve sono nella nostra natura fin da bambina. Ho realizzato che non sarò da sola in posta, combatterò con lei. In questo omento la mia motivazione deve valere per due e sto vivendo questo avvicinamento a Levi come qualcosa di bellissimo”.

Niente slalom per Federica Brignone

Come da previsioni Federica Brignone non prenderà parte allo slalom di Levi. La veterana azzurra non è esattamente a suo agio tra i paletti stretti ma in passato si è comunque cimentata in più di un’occasione e anche nel corso di questa stagione potrebbe ricapitare. Lo scorso anno prese parte agli speciali di Lienz (dove non riuscì a finire la prima manche) e a quello di Are che ha chiuso in 27esima posizione. In carriera vanta un 12esimo posto tra i paletti stretti che però risale al 2018. Una specialità questa che potrebbe diventare fondamentale per provare a puntare per la Coppa del Mondo generale anche se l’azzurra non prenderà parte comunque a eventi singoli come quelli di Levi o di Gurgl ma solo in fine settimana in cui è prevista anche una gara di gigante.

Slalom Levi: le convocate dell’Italia

La nazionale italiano dello slalom prova a farsi vedere a Levi. Nel corso degli ultimi anni nella disciplina più tecnica non sono arrivati risultati entusiasmanti ma le 7 convocate azzurre per la gara in Finlandia ci proveranno sicuramente. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Colombi, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

