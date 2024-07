Sinner, senti Nadal: "Alcaraz vero numero 1, spiace che Jannik salti le Olimpiadi". Ma è a rischio pure lui

Da Rafa una carezza a Jannik - "mi dispiace molto per la sua assenza, ho un ottimo rapporto con lui" - e poi uno schiaffo (sportivo): "Alcaraz più forte di lui e di Djokovic".

Quella di Parigi sarà (o meglio: dovrebbe essere) la sua ultima Olimpiade, l’ultima apparizione a cinque cerchi di una leggenda del tennis. Ed è significativo che Rafa Nadal possa congedarsi sul campo in terra rossa dove si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera, quello del Philippe Chatrier, il centrale del Roland Garros. Una gioia e un’emozione doppia per il maiorchino, che si dividerà tra il singolare – dove al secondo turno potrebbe ritrovarsi contro nientemeno che Novak Djokovic – e il doppio, in tandem con Carlos Alcaraz. Il vecchio e il nuovo re di Spagna, una sorta di passaggio di consegne tra icone del tennis in salsa iberica. Sempre che l’ultimo allarme relativo a Rafa, che sta tenendo sul fiato sospeso tutta la Spagna, possa rientrare.

Problemi per Nadal in allenamento, le parole di coach Moya

Nadal, infatti, ha accusato un problema che lo ha costretto a saltare il previsto allenamento del giovedì. Lo ha rivelato il tecnico Carlos Moya, che ha parlato delle prossime 48 ore come decisive in un senso o nell’altro. “C’è stato un contrattempo – ha spiegato Moya – e abbiamo deciso che oggi Rafa si sarebbe risposato, senza allenarsi, in modo da recuperare. Ci diamo 48 ore, dobbiamo aspettare. Sicuramente la coppia che forma con Alcaraz è qualcosa per cui innamorarsi”, le parole del coach. E tutto un paese rischia di vivere col fiato sospeso i prossimi aggiornamenti relativi a uno dei suoi campioni più amati.

Nadal e le aspettative sul torneo di tennis a Parigi 2024

Prima dell’inizio dei Giochi di Parigi – e prima dello stop in allenamento – Nadal ha concesso un’intervista a El Partidazo di Cadena Cope in cui ha parlato senza filtri. A cominciare dalle sue aspettative per il torneo olimpico: “Mi sento bene e sono molto felice di vivere di nuovo le Olimpiadi. Per me è un premio. La scorsa settimana è stata dura, devo dire che non ho giocato come volevo. Non sono venuto qui per fare passerella, cercherò di dare il massimo. L’obiettivo è quello di giocare bene. Storicamente, di solito alzo il mio livello quando rappresento la Spagna. Spero di avere l’energia extra di cui ho bisogno”.

Le parole di Rafa su Sinner: “Dispiace non sia ai Giochi”

Quindi un pensiero a Jannik Sinner, costretto a rinunciare alle Olimpiadi per via di una tonsillite. Nadal in carriera ha vissuto un’esperienza simile, un piccolo “dramma” sportivo, in occasione della forzata rinuncia a Londra 2012: “Mi dispiace molto per la sua assenza, ho un ottimo rapporto con lui e la sua stagione è stata impressionante. Per quanto mi riguarda, comunque, la testa di serie era già Carlos, anche prima del suo ritiro. Poi c’erano Sinner e Djokovic. Credo che sarà un momento complicato per lui, perché uno dei momenti peggiori per me è stato perdere Londra nel 2012. Avrei voluto che prendesse parte al torneo”.

L’affondo di Nadal: “Alcaraz numero 1, è lui il migliore”

Dopo la carezza a Jannik, l’affondo: “Non ho dubbi che il miglior giocatore del mondo sia Carlitos“, la sentenza di Rafa. “Come sarà giocare con lui? Io ho esperienza in alcune cose, ma questo non è sempre un vantaggio perché lui ha molta spontaneità per affrontare le situazioni importanti. Credo che se entrambi saremo in grado di giocare bene a livello individuale, il nostro doppio funzionerà. Da parte mia cercherò di risolvere le situazioni tattiche che si presentano durante la partita, posso dare senz’altro una mano ma la verità è che Alcaraz gestisce i momenti di tensione in campo come o meglio di me”.