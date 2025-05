Sofia Goggia: "Olimpiadi arriveranno, per ora punto al meglio in ogni sfida"

La campionessa olimpica di sci alpino da LoJack all'Automotive Dealer Day

“Le Olimpiadi, è vero, sono dietro l’angolo, ma febbraio è ancora tanto lontano. Ci sono tante gare di coppa del mondo in cui testarsi, tante gare di coppa del mondo in cui poter far bene, ma si fa bene ogni giorno di allenamento, ogni giorno di vita, quindi bisogna curare i dettagli già da adesso. Alle Olimpiadi ci penseremo quando saremo alle Olimpiadi, intanto bisogna provare comunque e continuamente a essere dei migliori atleti, indipendentemente dall’importanza dell’evento che si ha di fronte”. Lo ha detto Sofia Goggia, campionessa olimpica di sci alpino, a margine della seconda giornata dell’Automotive Dealer Day a Verona, in cui è stata ospite speciale del panel dell’azienda LoJack.