F1, Michael Schumacher: la vittoria più bella a Monaco, asta record per la Ferrari F2001 ma Fangio resta lontano

La Ferrari F2001 guidata da Michael Schumacher nella stagione che gli valse il suo quarto titolo mondiale (il secondo con la Rossa) è stata venduta all'asta per 18,17 milioni di dollari (quasi 16 milioni di euro)

C’è una Ferrari che ha vinto a Monaco lo scorso fine settimana. Certo, Charles Leclerc ci è andato vicino col secondo posto alle spalle della McLaren di Norris. Ma a portare in trionfo la rossa ci ha pensato lui, il grande, mitico, intramontabile Michael Schumacher. Indirettamente sia chiaro. La F2001 guidata da Schumi nel 2001 con cui, tra le altre, vinse proprio tra le stradine del Principato con cui ha trionfato nel Mondiale 2001 di F1, è stata venduta all’asta per 16 milioni di euro, un vero e proprio record ma non assoluto.

Ferrari di Schumacher all’asta: la F2001, un vero cimelio

Il Gran Premio di Monaco è come al solito l’occasione per organizzare una miriade di eventi nel Principato, dal glamour alla solidarietà. Tra questi, la nota casa RM Sotheby’s ha organizzato un’asta a Montecarlo dove, tra le altre cose, è stata battuta la Ferrari F2001 guidata nel Mondiale di F1, 2001, da Michael Schumacher.

Si tratta di una Ferrari che ha fatto la storia della F1 e della scuderia di Maranello. Ed è questo forse che la rendeva unica nel panorama delle monoposto di F1 messe all’asta. E proprio il GP di Monaco è stata una delle gare vinte da quel telaio, il 211 che poi avrebbe vinto anche in Ungheria, dove Schumi conquistò la matematica certezza del titolo iridato.

E’ l’unica Ferrari con cui Schumi si sia aggiudicato sia il Gran Premio di Monaco che il titolo piloti. Peraltro una gara speciale per la rossa che fece doppietta con Rubens Barrichello secondo e addirittura a completare il podio un ex Ferrari, Eddie Irvine con la Jaguar. Anno d’oro per la scuderia di Maranello che portò a casa anche il mondiale costruttori.

Le caratteristiche della F2001 di Schumacher

motore Tipo 050 V10 da tre litri,

900 CV

18.500 giri/minuto

cambio sequenziale elettroidraulico a sette marce

Peso 600 kg

“Bastava vincere sulle strade di Montecarlo per rendere questa Ferrari estremamente significativa – ha detto Augustin Sabatié-Garat, Direttore Vendite di RM Sotheby’s, al sito ufficiale F1.com – ma riuscirci nella stessa stagione in cui ha tagliato il traguardo conquistando sia il Campionato del Mondo Piloti che quello Costruttori, realizzando la prima doppietta consecutiva nella storia della Ferrari, la porta a un livello completamente diverso. Siamo entusiasti di riportare il telaio #211 sul luogo della sua storica vittoria e poterlo mettere all’asta durante il weekend del Gran Premio di Monaco è un immenso privilegio.”

F2001 battuta a 16 milioni: i record delle Ferrari, il primato di Fangio

Non è la prima Ferrari guidata da Schumacher ad essere stata messa all’asta. Nel 2022 fu infatti stata venduta la F2003-GA per 14,9 milioni di dollari. Un record che frantumò il precedente primato detenuto dalla F2001, che nel 2017 fu battuta per la cifra di 7,5 milioni di dollari.

La F2001 battuta all’asta quest’anno a Monaco è la quarta monoposto di F1 più costosa. Sul podio di questa particolare classifica ci sono tre Mercedes: al primo posto con ben 52,52 milioni di dollari la Mercedes W196 streamliner guidata dalle leggende Juan Manuel Fangio e Stirling Moss a metà degli Anni Cinquanta. Al secondo posto la W196 venduta per 29,6 milioni di dollari, terzo posto la Mercedes del 2013 di Lewis Hamilton venduta per 18,8 milioni di dollari.