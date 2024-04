Olimpiadi Parigi, Paltrinieri: "Sarebbe un piacere fare da portabandiera, ma non se sarò io"

Il campione olimpionico di Rio: "Mi sto preparando bene per luglio"

“Come Fiamme Oro abbiamo vinto la medaglia al valore per quello che abbiamo fatto nel corso degli anni. Un riconoscimento giusto”. Così il campione Olimpio di Rio, Gregorio Paltrinieri, a margine della cerimonia del 172edimo anniversario della Polizia di Stato. “Mi sto preparando bene alle Olimpiadi anche se quello di adesso è un momento teso perché non sono in programma gare. Tra un mese inizio con le ultime gare di rifinitura e sarò impegnato in una tappa della coppa del mondo a golfo Aranci, quello sarà l’ultimo test in mare – ha continuato -. L’obiettivo è quello di tornare con più medaglie possibili come l’ultima volta. Si va alle Olimpiadi per provare a vincere, il mio atteggiamento non è cambiato rispetto a Rio”. Mentre sulla questione della nomina del portabandiera si è limitato a dire che “non so se sarò io ma mi farebbe molto piacere. Siamo in un momento dove lo sport italiano sta facendo benissimo; quindi, chiunque sarà lo sarà di livello”