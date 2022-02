Olimpiadi Pechino, annullata la terza prova di discesa maschile

05-02-2022 08:50

È il vento a farla da protagonista a Yanqing dove la terza, nonché ultima, prova di discesa libera maschile è stata annullata praticamente ai suoi albori.

Una volta giunto al traguardo il nostro Christof Innerhofer, gli organizzatori hanno infatti optato per cancellare la prova evitando di far correre inutili rischi agli atleti in quello che, sostanzialmente, era l’ultimo test prima della gara in programma domani alle ore 4.00 italiane.

“Avevo bisogno di questa prova per togliermi qualche dubbio, soprattutto su come affrontare una curva a sinistra in contropendenza” ha affermato dopo la prova Innerhofer, l’unico assieme a Aleksander Aamodt Kilde e Matthias Mayer a scendere prima dell’annullamento.

“Ho studiato, ho osservato gli altri atleti; ci sono diversi modi per affrontarla, quello che ho scelto oggi è sicuramente più sicuro ma meno veloce. Arrivavo più veloce di Kilde, e avevo difficoltà a completare per bene la traiettoria della curva” ha spiegato a La Gazzetta dello Sport l’azzurro, apparso ben conscio delle difficoltà della pista cinese.

OMNISPORT