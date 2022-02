Olimpiadi Pechino, l’appello di Bach ad atleti e leader politici

02-02-2022 15:09

A poche ore dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Pechino non potevano mancare le parole del presidente del CIO Thomas Bach che, in maniera piuttosto accorata, ha invitato “tutti i leader politici del mondo ad impegnarsi per rispettare la tregua olimpica”.

Il numero uno del CIO, primo firmatario del murale della tregua, si è poi rivolto agli atleti incoraggiandoli a competere in maniera corretta e pacifica.

“Nei prossimi giorni gareggerete l’uno contro l’altro, ma allo stesso tempo vivrete insieme pacificamente e rispettosamente sotto lo stesso tetto, nel Villaggio Olimpico. In questo modo, mostrerete come può essere il mondo se tutti rispettassimo le stesse regole e ci rispettassimo l’un l’altro”.

OMNISPORT