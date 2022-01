Olimpiadi Pechino, rilevate 5 positività nel team canadese

29-01-2022 11:04

Non parte nel migliore dei modi l’avventura olimpiaca per il Canada, spedizione all’interno della quale sono state riscontrate 5 positività al Covid-19.

“Parte della nostra strategia consisteva nell’arrivare in anticipo avendo il tempo a sufficienza per i test di conferma e, se necessario, per lo svolgimento delle procedure per il panel di esperti medici” si legge nel comunicato rilasciato dal comitato olimpico canadese che non specifica se i positivi siano atleti, funzionari o personale di supporto.

In ogni caso, le persone risultate “non negative” ai test anti-Covid verranno ora rimossi dalla squadra per lo svolgimento della quarantena, scenario questo che il CIO si aspetta di vedersi materializzare di nuovo nei prossimi giorni.

“Ci aspettiamo che la percentuale d’incidenza tra gli atleti canadesi sia uguale a quella attuale nella popolazione canadese, che è piuttosto alta” ha detto Brian McCloskey, presidente del gruppo di esperti medici del Comitato olimpico internazionale.

