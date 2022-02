Olimpiadi, Rocca: "Gli sciatori azzurri devono farsi delle domande"

16-02-2022 21:19

Alle Olimpiadi zero allori per gli sciatori azzurri. Giorgio Rocca, ex campione dello sci italiano, è perplesso: “Non siamo arrivati a medaglia e Razzoli ci consola poco, noi maschietti ce ne andiamo a bocca asciutta e qualche domanda ce la dobbiamo fare”, ha esordito a Sky Sport.

Rocca ha diversi dubbi anche per la prossima edizione olimpica che sarà in casa: “Abbiamo gli sci club più forti e poi facciamo fatica ad avere dei ragazzi giovani con progetti a lungo termine mai seguiti; questo non ci aiuta ad avere delle speranze per Milano-Cortina, e siamo già in ritardo. Dobbiamo essere più lungimiranti e non puntare solo sulla speranza. Le donne hanno lavorato bene e fatto progetti più sensati”.

