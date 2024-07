Olimpiadi scherma, Macchi: l’arbitro dello scandalo in finale è lo stesso che ha eliminato Errigo

Incredibile coincidenza nelle sconfitte di Errigo e Macchi nella scherma, arrivate entrambe quando al video era presente lo stesso arbitro, il sudocreano Suh Sang Won. E l'ipotesi malafede prende sempre più piede

Questi primi giorni di Olimpiadi per i colori italiani sono stati contraddistinti dalle incredibili medaglie d’oro nel nuoto ottenuto da Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, ma soprattutto dalle accesissime polemiche nella boxe, nel judo e soprattutto nella scherma, con la medaglia d’oro nel fioretto negata a Filippo Macchi lunedì 29 luglio come ultima – e più pesante – decisione contro i colori azzurri.

Ad aumentare le polemiche e a far pendere l’ago della bilancia verso la malafede più che verso l’errore umano è anche il fatto che l’arbitro video che ha negato l’oro a Macchi era lo stesso presente nell’eliminazione di Arianna Errigo, anch’essa arrivata dopo una chiamata sbagliata.

Macchi ed Errigo, due eliminazioni per mano dello stesso arbitro

Ad aumentare le polemiche e a far pensare che dietro il mancato oro di Filippo Macchi si celi la malafede è una brutta coincidenza con l’eliminazione ai quarti di finale di Arianna Errigo, e non parliamo del risultato – quel maledetto 15-14 -, ma dell’arbitro video che in entrambi i casi ha decretato in negativo le sorti dell’incontro, il sudcoreano Suh Sang Won.

Il caso Errigo

Dopo una brutta partenza, che l’aveva portata a trovarsi sotto 8-2, Errigo si era resa protagonista di un’incredibile rimonta fino al 14-14 su Lauren Scruggs. All’ultima stoccata entrambe le atlete hanno festeggiato convinte di essersi aggiudicate l’incontro, con l’arbitro che, dopo qualche istante di consultazione, ha poi assegnato la vittoria alla statunitense, scatenando le polemiche di un’escandescente Arianna.

L’oro negato a Macchi

Errare è umano, perseverare no, e il fatto che lo stesso arbitro Suh Sang Won sia stato complice, anzi, protagonista anche della sconfitta in finale di Macchi, il cui unico “sbaglio” col senno di poi è stato quello di non chiudere prima l’incontro e farsi recuperare sul 14-14 – punteggio che i nostri schermidori rischiano di sognare di notte in forma di incubo – e a far decidere le sorti della sfida alla stoccata decisiva, che sarebbe stato del nostro Filippo se solo – e si continua a non capire come sia possibile – gli arbitri non avessero deciso di attribuire la vittoria allo schermidore di Hong Kong, Cheung Ka Long, dopo due clamorose “non decisioni”. Decisione che non è affatto andata giù alla FIS e al CONI, che hanno presentato una protesta formale al CIO.