Olimpiadi, Tokyo: risultati e azzurri in gara 30 luglio 2021. Diretta

Gianmarco Tamberi non delude: il campione azzurro di salto in alto è in finale. Lucilla Boari è bronzo: la sua è una medaglia storica per l’arco femminile italiano. Canoa slalom: De Gennaro eliminato, stessa sorte è toccata agli azzurri del beach volley, Carambula-Rossi. Nel pugilato Nicoli battuta, mentre passando al judo (dominato dai giapponesi) Riner è ai ripescaggi. Attesa per Yeman Crippa. Federica Pellegrini ancora una volta sorprende: per la campionessa altre due gare.

10:54 Nuoto Federica Pellegrini non la smette di stupire e continua a divertirsi in acqua, in questa sua ultima Olimpiade. La Divina nuoterà in due staffette in programma sabato: 4×100 mista donne Panziera-Castiglioni-Di Liddo-Pellegrini; 4×100 mista uomini: Ceccon-Martinenghi Burdisso-Miressi. Per la finale della staffetta mista uomini-donne c’è un cambio: in prima frazione a dorso entrerà in vasca Thomas Ceccon al posto di Simone Sabbioni. Poi si tufferanno Nicolò Martinenghi a rana, Elena Di Liddo a delfino e infine Federica Pellegrini a stile libero

10:24 BMX Brutta caduta per Connor Fields nella gara di BMX racing. L’americano, oro olimpico a Rio de Janeiro, è rimasto coinvolto in un brutto incidente nella terza run delle semifinali: a pochi secondi dalla partenza ha perso il controllo con la bicicletta venendo travolto dagli altri corridori. Ora si trova in ospedale. Le notizie che riguardano Connor Fields sono state date dal padre Mike: “È cosciente, risponde alle domande e muove tutti gli arti”.

MEDAGLIERE AGGIORNATO: SIAMO A 20 PER L’ITALIA

LUCILLA BOARI E’ BRONZO!

09:42 Arco Lucilla Boari è bronzo! Medaglia numero 20 per l’Italia a Tokyo 2020!

09:20 Arco Il sogno di Lucilla Boari è il bronzo, adesso. La nostra sfiderà alle 9.30 italiane la statunitense Brown. L’azzurra, prima donna italiana a tirare per le medaglie nel torneo individuale femminile, si arrende 6-0 alla russa Elena Osipova, che si giocherà l’oro alle 9.45 con la sudcoreana An.

08:53 -Beach volley Inizia il match di beach volley fra Lupo/Nicolai e i polacchi Kantor/Losiak.

08:45 Arco Quando c’è da fare i conti con una prima settimana di risultati al di sotto delle aspettative, ecco che Lucilla Boari riesce a fare l’impresa! La 24enne diventa la prima italiana di sempre a conquistare la semifinale nel torneo olimpico individuale dell’arco. Boari, alla seconda Olimpiade, ha battuto 6-2 la cinese Wu e affronterà la russa Elena Osipova nella semifinale delle 9 italiane. Quando la vittoria di Boari è diventata ufficiale, dagli altoparlanti dello Yumenoshima Park e partito “Mille”, canzone di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

SCHERMA: LA POLEMICA DOPO LA DELUSIONE

05:45 Scherma, spada a squadre Olimpiade terribile per gli azzurri della scherma: eliminati subito nei quarti dalla Russia: 45-34.

CAOS CICLISMO: CHE COSA STA ACCADENDO

05:02 Nuoto Grande rimpianto, quello per Margherita Panziera, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso ma con un tempo lontano dai suoi migliori standard (ha un record italiano di 2’05″56). L’azzurra è nona in 2’09″54 e avrebbe avuto bisogno di almeno 2’08″76 per stare tra le magnifiche otto. La prima è l’australiama Emily Seebhom 2’07″09 sulle americane Bacon 2’07″10 e White 2’07″28. “Mi dispiace – ha detto affranta la campionessa europea – ero senza forze nel finale, non sono al top della forma”.

04:30 Atletica Tamberi è in finale: dopo un errore, supera i 2.28 e si qualifica: sono rimasti in tredici (dei dodici previsti) e i giudici decidono che può andar bene così.

CALENDARIO: IL PROGRAMMA DI OGGI 30 LUGLIO

