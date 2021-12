17-12-2021 23:35

Questi i risultati odierni della sedicesima giornata della regular season di Eurolega: Unics Kazan-Zalgiris Kaunas 66-53, Alba Berlino-CSKA Mosca 90-93, Monaco-Zenit San Pietroburgo 74-85, Olympiakos Pireo-Asvel Villeurbanne 89-54, Stella Rossa-Bayern Monaco 81-78. Travolgenti i greci dell’Olympiakos che ora sono terzi in solitudine grazie alla sconfitta casalinga di Milano di ieri in casa per 75-73 nel big match contro il Real Madrid.

OMNISPORT