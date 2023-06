Omar Di Felice conquista la Trans Am Bike Race

Già terzo nel 2019 nell’ultracycling più lunga al mondo che attraversa gli Stati Uniti

23-06-2023 15:04

Omar Di Felice ha fatto sua l’iconica gara di ultracycling Trans Am Bike Race, da Astoria (Oregon) sulla West Coast a Yorktown (Virginia) sulla East Coast, 6.720 km di lunghezza con circa 55.000 metri di dislivello dichiarato. Il ciclista romano ha impiegato 18 giorni, 10 ore e 13 minuti per completare il percorso. Si tratta della prima vittoria in assoluto di un italiano nella corsa. Di Felice nel 2019 si era classificato terzo.

La vittoria è arrivata dopo una lotta molto serrata con il canadese Henri Do e il polacco Pawel Pulawski. La svolta è arrivata con l’attacco sulle salite del Missouri e l’attraversamento del fiume Ohio con il traghetto la sera, guadagnando così una notte di vantaggio. Nelle ultime 48 ore di gara Di Felice in Virginia ha affrontato anche eventi meteo estremi.

“Ho dedicato alla bici la mia vita – ha dichiarato Di Felice – e come in tutti i percorsi non sono mancati i momenti difficili e quelli in cui domandarsi se fosse la cosa giusta. Questo successo ora mi ripaga dei tanti anni di sacrifici e di impegno. È stata una corsa dura che mi ha messo alla prova su un terreno non sempre adatto alle mie caratteristiche fisiche, per questo questa vittoria assume un sapore ancora più dolce per me”.