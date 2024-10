Arriva una prima condanna a quattro anni di reclusione per il camionista tedesco che nel novembre del 2022 investì e uccise Rebellin, scappando poi senza prestare soccorso,

Arriva una condanna a 4 anni in primo grado per Wolfgang Rieke, il camionista che nel novembre del 2022 uccise Davide Rebellin, tentando poi di occultare le prove e scappando immediatamente in Germania. Il Tribunale di Vicenza ha accolto solo parzialmente le richieste della difesa: rispetto a un massimo di 5 anni di detenzione, come da richiesta del pm, il camionista tedesco ha ottenuto un piccolo sconto, dopo che però sono stati rifiutati tutti i tentativi fatti per arrivare al patteggiamento.

Respinta ogni richiesta di patteggiamento

In aula il verdetto è stato accolto in maniera abbastanza positiva dai legali dello sfortunato Rebellin, con i familiari che già avevano avuto modo di constatare quanto la volontà del giudice di impedire la richiesta di patteggiamento fosse un primo passo verso una certezza della pena da affibbiare al camionista tedesco.

Ora in secondo grado si cercherà di capire se i 4 anni comminati verranno ridotti o meno, anche se la pena appare sufficientemente congrua a poter essere confermata.

Fonte: ANSA

La famiglia Rebellin in aula: si riconoscono la madre e il fratello di Davide

L’aggravante della fuga premeditata

Rieke, dopo aver trascorso un periodo agli arresti domiciliari in Italia, a casa di conoscenti a Treviso, pochi mesi fa è stato colpito da un ictus, tanto che in un primo momento era stato chiesto anche di spostare la prima udienza del processo (richiesta anch’essa respinta). E dal giorno del maledette ha fatto ritorno in Germania, in una clinica specializzata per il recupero dove ancora è ospitato.

Oltre al capo di omicidio colposo, il camionista è stato dichiarato colpevole di essere fuggito senza prestare soccorso allo sfortunato Rebellin, incastrato però dalle telecamere a circuito chiuso di una stazione di servizio adiacente al luogo dove è avvenuto l’incidente.