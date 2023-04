Onana: “La differenza la farà lo spirito di gruppo”

Il portiere ad Inter Tv: “Ci alleniamo da una vita per giocare queste gare, quindi siamo preparati”

11-04-2023 20:28

Nel pre partita di Benfica Inter, l’estremo difensore nerazzurro André Onana è intervenuto ai microfoni di Inter TV. Le dichiarazioni del portiere dell’Inter: “Affrontiamo una buona squadra. Ci alleniamo da una vita per giocare queste gare, quindi siamo preparati”.

Prosegue poi Osanna parlando della tensione: ”È sempre così quando sei all’Inter: siamo abituati a queste partite, dovremo goderci questi momenti, con la consapevolezza che sarà difficile”. In chiusura un commento su come si possa mettere in difficoltà il Benfica: ”La differenza la farà lo spirito di gruppo: l’abbiamo dimostrato col Porto, o con il Barcellona. Loro giocano in casa, ma avremo le nostre chance e dovremo cercare di concretizzarle”.