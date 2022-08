Open d'Italia 2022: confermata la presenza di Rory McIlroy

30-08-2022 09:09

Dopo aver archiviato il meritato successo al Tour Championship 2022 al termine di una rimonta incredibile ai danni di Scheffler, Mcllroy sale al N.2 del ranking mondiale e guarda ancora avanti, al prossimo impegno.

Per la prima volta in carriera Rory McIlroy sarà infatti uno dei protagonisti all’Open d’Italia di golf 2022, in programma dal 15 al 18 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma): l’ufficialità è stata confermata sia dalla Federazione Italiana Golf che dallo stesso britannico, attraverso dichiarazioni riportate dall’ANSA nelle quali motiva la sua scelta.

“Non vedo l’ora di arrivare a Roma, una città ricca di storia così come storico è l’Open d’Italia. Ho sentito e visto che i tifosi sono molto appassionati, ho voglia di scendere in campo e vivere una nuova sfida“.

C’è grande entusiasmo anche da parte del presidente della FIG, Franco Chimenti, che ha voluto commentare così questa notizia importante. Avere ai nastri di partenza del torneo, il numero due al mondo e uno tra i campioni più grandi di questa era golfistica, inorgoglisce il numero uno italiano del golf.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di avere in gara Rory McIlroy. Impreziosirà un field di altissimo livello e tutti gli appassionati potranno guardare da vicino le sue prodezze. McIlroy è solo il primo top player di un torneo attesissimo che rappresenterà un grande spettacolo“.