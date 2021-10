Opening Night, Bucks troppo forti: Nets subito ko

20-10-2021 07:31

È sempre festa per i Milwaukee Bucks. Per Antetokounmpo e compagni il tempo sembra essersi fermato a quel giugno, giorno del primo trionfo in NBA dopo 53 anni di attesa. Così nel giorno della consegna degli Anelli e del banner celebrativo per la stagione precedente i campioni in carica mettono subito in chiaro la propria superiorità, almeno momentanea, sui Brooklyn Nets, ovvero quelli che saranno i grandi rivali stagionali nella conference, sconfitti 127-104 al Fiserv Forum.

Proprio la festa del pre-gara sembra aver caricato la squadra di coach Mike Budenholzer, capace di stordire quella di coach Nash con una partenza a razzo. I Bucks ipotecano la partita già alla fine del primo quarto volando a +18 e il match non cambia verso neppure dopo l’infortunio al tallone subito da Jrue Holiday, rimasto negli spogliatoi all’intervallo e non più rientrato. Antetokounmpo, come dimostrato nella Preseason, è già in forma smagliante e timbra 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist, ma non sono da meno Khris Middleton, autore anche di nove rimbalzi, e Pat Connaughton, con 20 a testa. Notevole anche l’apporto di Jordan Nwora, con 15 punti e 6 rimbalzi.

Per Nash non è comunque tutto da buttare. Impossibile pensare che il caso Irving non abbia condizionato la preparazione della squadra al primo match della stagione, tra l’altro così importante, ma i Nets sono comunque rimasti in partita quasi fino alla fine nonostante il pessimo approccio e numeri non esaltanti al tiro e come palle perse, trascinati dalle… altre due stelle: 32 punti per Kevin Durant, che ha però faticato a entrare nel match, e tripla doppia sfiorata da James Harden (20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist), ma c’è del buono anche nell’esordio di Patty Mills, infallibile da tre.

Per il momento i Bucks sono di un altro pianeta, ma la stagione è lunga e, prima o poi, anche Brooklyn sarà al completo. Anche se questo ritornello ha accompagnato invano anche buona parte della scorsa stagione…

OMNISPORT