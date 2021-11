Operazione in artroscopia al ginocchio destro per Damsgaard

04-11-2021 22:06

Oltre che con gli scarsi risultati ottenuti in campionato, la Sampdoria si vede costretta a fare i conti con le condizioni tutt’altro che perfette di Mikkel Damsgaard.

L’esterno danese non gioca dal 3 ottobre (72 minuti in campo nel 3-3 del ‘Ferraris’ contro l’Udinese) a causa di un infortunio muscolare alla coscia, che però non è l’unico dei problemi: nella giornata di oggi è stato sottoposto ad un’operazione di pulizia del ginocchio destro, come reso noto dalla società doriana con questo comunicato: “L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Mikkel Damsgaard è stato sottoposto in data odierna ad un intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro. Tale intervento è stato eseguito dal prof. Claudio Mazzola. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero”.

Non sono dunque ancora chiari i tempi di recupero di Damsgaard che comunque dovrebbe rientrare dopo la sosta dedicata alle nazionali, rinunciando così alla convocazione con la Danimarca che ha già conquistato il pass per i Mondiali in Qatar.

OMNISPORT