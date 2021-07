Operazione sull'asse Juventus-Torino: Pjaca passa ai granata

Quarta avventura italiana per Marko Pjaca, la terza in prestito. L’attaccante croato lascia infatti la Juventus per approdare al Torino. Affare ufficializzato nel tardo pomeriggio di mercoledì.

“Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Torino: è infatti ufficiale il prestito, per una stagione (fino al 30 giugno 2022), con diritto di riscatto. Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa”.

Visite mediche sostenute nel corso della mattinata di mercoledì e firma già apposta sul contratto che sancisce il buon esito di un’operazione chiusa appunto sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, ma con diritto di riscatto a favore dei granata.

🤝 | UFFICIALE @marko_pjaca20 è un giocatore del Toro! 🇭🇷🐂 👉https://t.co/wNHjwAJ93H #SFT pic.twitter.com/WZ0pb3kvAD — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 28, 2021

Pjaca, classe 1995, nel corso della sua parentesi italiana ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Genoa. Al Torino va in cerca di fortuna dal punto di vista fisico, per poter esprimere il suo talento.

Dopo la firma sul contratto, il calciatore croato ha posato con la maglia del Torino in compagnia del direttore sportivo Vagnati e ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore granata con un messaggio ai tifosi e le sue emozioni a caldo:

“Ciao! Un saluto a tutti i tifosi del Toro. Non vedo l’ora di cominciare”.

OMNISPORT | 28-07-2021 18:33