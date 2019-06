Ordine spiega perchè Boban è più bravo e più amato di Leonardo

Una bandiera vale l’altra oppure no? Il Milan continua ad affidarsi alle sue vecchie glorie per tornare proprio a quella gloria passata. Il primo step è stata la promozione di Paolo Maldini, che avrà compiti di maggiore responsabilità con il ruolo di dt ma Gazidis non si ferma qui. Il prossimo obiettivo è convincere Boban a lasciare il suo posto in Fifa per dare una mano all’ex compagno di squadra.

LE DIFFERENZE – Eppure era a un’altra bandiera rossonera, ovvero Leonardo, che si era affidato lo scorso anno il Milan ma le cose non sono andate nel senso sperato. Il brasiliano si è dimesso a fine stagione e viene spontaneo chiedersi perchè con Boban si farebbe davvero un passo avanti. A spiegarlo ci prova Franco Ordine. La firma de Il Giornale considera il croato un vero colpo di mercato, qualora accettasse, e scrive su Milannews i motivi.

IL MOTIVO – Boban non è Leonardo per diverse ragioni e forse l’ultima elencata da Ordine è la più importante: se il brasiliano veniva visto ancora come un mezzo “traditore” per il suo passato all’Inter, Boban è ancora un idolo delle curve. Il motivo? Il giornalista ricorda un episodio all’epoca di Milan-Juve deciso dal gol non gol di Muntari. Bene, in quella occasione, da opinionista Sky, Boban polemizzò senza indietreggiare di un centimetro con Antonio Conte, all’epoca allenatore della Juve. Un’investitura a vita per Boban. Poi ci sono le ragioni politiche e non solo. Perché porterebbe in dote il suo milanismo, perché farebbe ricorso alla sua esperienza di vice segretario della Fifa, perché infine avrebbe, al contrario di Leonardo, una capacità di comunicare nettamente superiore e in grado di colmare l’evidente lacuna tradita dal club in questi ultimi dieci mesi. Per Ordine Boban diventerà il vice Gazidis col quale l’ad sud-africano potrà confrontarsi sulle questioni tecniche e anche politiche.

