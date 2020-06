Oriana Sabatini, la coraggiosa compagna di Dybala contro il Covid

Oriana Sabatini, semplicemente Oriana, ha condiviso l’esperienza – sconosciuta e drammatica e forse addirittura ancora incomprensibile – di affrontare il calvario della malattia con il suo fidanzato, Paulo Dybala. Con loro i compagni di squadra dell’attaccante argentino della Juventus, Blaise Matuidi e Daniele Rugani, e migliaia di persone i cui volti, le cui storie emergono con la prepotenza e la rabbia di quanti hanno versato un tributo molto, troppo elevato al Covid-19.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala: il calvario dopo il tampone positivo

Oriana ha scoperto di aver contratto il coronavirus quando il primo giocatore di Serie A, il difensore bianconero Rugani, è risultato positivo al tampone imponendo di fatto a compagni e parenti e conviventi l’iter indispensabile a comprendere se tra loro vi era chi si era infettato, rimanendo anche asintomatico. Così è stato, per Dybala e Oriana: positivi.

La madre di Oriana, l’attrice venezuelana naturalizzata argentina Catherine Fulop, aveva gridato la propria paura e la propria rabbia anche contro Paulo, reo di aver infettato – involontariamente – la sua Oriana. La Sabatini, accanto a Dybala da due anni al momento era con lui a Torino lontana dall’Argentina e dai suoi impegni artistici e professionali.

Oriana Sabatini, la star argentina figlia e nipote d’arte

Figlia di Catherine Fulop, protagonista tra l’altro di telenovelas di culto anche in Italia come Marilena e La ragazza del circo andate in onda su Rete 4, e di Osvaldo Sabatini, oggi imprenditore ma ieri attore e produttore nonché fratello della campionessa di tennis Gabriela, Oriana è cresciuta sotto i riflettori e l’attenzione dei media. Entrata giovanissima nel cast della soap opera “Aliados”, ha poi concentrato le sue doti artistiche sulla musica diventando una pop star in brevissimo tempo.

Nel 2017 ha aperto il concerto dell’amica Ariana Grande e dei Coldplay, dopo aver conquistato le clasifiche con Love me down easy. Proprio l’amore per la musica hanno consentito a Dybala e a Oriana di trascorrere giornate casalinghe più proficue e interessanti, nel corso del loro forzato e necessario isolamento.

Le dichiarazioni sulla malattia e i momenti difficili di Dybala e Oriana

Soprattutto lei ha risposte alle domande scomode, ha rilasciato dichiarazioni e interviste per aggiornare sul loro stato di salute e la lotta contro la malattia che li ha tenuti in sospeso molto tempo prima di risultare negativi. Fino a quando come annunciato da lei stessa non sono stati negativi al tampone di verifica (il secondo), sia Paulo sia Oriana hanno vissuto momenti di estrema difficoltà amplificati dalla lontananza dalla famiglia.

A volte esponendosi anche a critiche superflue. Qualche follower e alcuni siti non hanno gradito i suoi commenti e le foto della guarigione e Oriana ha ributtato le critiche al mittente: “Vedo che le mie dichiarazioni sulla mia prima uscita dalla quarantena hanno generato un certo disagio in alcune persone. Ho chiaramente MOLTO altro da dire oltre al fatto che è stato “strano”, dato che ho anche molto da raccontare sui 61 giorni in quarantena. Metà dei quali da infetta. Se volete parlare di cose serie, sapete dove contattarmi. Tutti quei siti sanno che hanno il mio telefono visto che mi hanno importunato in tutto questo tempo. Ho detto quello che ho detto perché posso, e perché volevo fare un commento leggero. Vedo che anche oggi non si può”, ha sbottato la compagna di Dybala sui social.

Ha compito 24 anni lontana da genitori, la sorella e i suoi amici che ha visto grazie alle piattaforme digitali che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad utilizzare durante il lockdown. Con lei, a soffiare sulla candelina, Paulo Dybala che le ha riservato dediche su dediche.

Una prova a distanza per l’intera famiglia Sabatini. La 24enne ha celebrato con un video commovente il compleanno del padre Osvaldo, il quale si è lasciato andare all’emozione ascoltando la voce della figlia. Un grande abbraccio a distanza, visto che i due genitori e sua sorella Tiziana sono rimasti in Argentina, in attesa di poter guardare finalmente con il filtro della memoria la sofferenza, fisica e psicologica, scaturita dal Covid.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2020 16:05