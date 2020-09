Il Covid irrompe nella famiglia di Oriana Sabatini e Dybala

Paulo Dybala era stato tra i primi giocatori di Serie A, attraverso un comunicato della sua società – la Juventus – a rendere noto di aver contratto il coronavirus. Per lui e la sua fidanzata, la cantante e modella Oriana Sabatini, era iniziato così un lungo percorso nella malattia e una lotta quotidiana per vincere sul Covid allora, appena qualche mese fa, decisamente più sconosciuto rispetto a quanto si conosce oggi.

Paulo Dybala e Oriana e la loro lotta contro il Covid

Sia Oriana sia Paulo, oggi, hanno superato il Covid ma ancora una volta questo male insidioso è entrato nelle loro vite. La madre della Sabatini, attraverso un video su Instagram, ha deciso di rendere pubblico il risultato del tampone a cui si è sottoposta dopo aver accusato i sintomi. Risultato: positivo. E così anche il padre di Oriana, l’imprenditore e attore Osvaldo Sabatini, e la sorella Tiziana.

“Stiamo tutti bene, grazie a Dio. Con sintomi normali, un po’ di febbre, dolori muscolari, sensazioni strani in bocca. Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per noi”.

La famiglia di Oriana Sabatini positiva al coronavirus

Il pubblico, come riporta anche la stampa argentina (Clarin e Nacion), ha manifestato immediatamente grande affetto nei confronti dell’attrice venezuelana naturalizzata argentina e la sua famiglia. La protagonista di telenovelas, spettacoli teatrali, show e programmi televisivi ha iniziato ad avvertire i primi sintomi dopo aver preso parte alla radio ad un programma. Quindi il tampone e l’esito positivo, per Catherine e la sua famiglia.

La situazione in Argentina, relativa al coronavirus, è in questa fase molto importante. Secondo quanto riporta il quotidiano El Clarin è tra i primi 10 Paesi al mondo per numeri di contagio ed ha superato ormai il Cile.

VIRGILIO SPORT | 01-09-2020 10:27