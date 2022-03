Orlando Magic: Fultz in campo dopo 14 mesi

01-03-2022 12:11

Serata molto positiva per Orlando che vince la sua seconda gara consecutiva, ma che soprattutto ritrova Markelle Fultz sul parquet, dopo il pesante infortunio di più di un anno fa.

Il successo ottenuto contro gli Indiana Pacers per 119-103, viene impreziosito dal rientro in campo di Markelle Fultz, point guard della franchigia della Florida: la rottura dellegamento crociato del ginocchio sinistro lo ha tenuto lontano dai campi da gioco, ma ieri sera, finalmente è arrivato il momento del suo rientro: molto positivo, visto che è stato autore di 10 punti e 6 assist in 16 minuti.

Fultz ricordiamo è tornato ad allenarsi a pieno regime soltanto a Dicembre e lo stesso giocatore si è detto molto soddisfatto del rientro in campo, dichiarando a ESPN:” E’ stata una serata incredibile, tanto per me quanto per i miei compagni. Essere in grado di andare là fuori e ottenere una vittoria alla mia prima partita, aiutando molto la squadra, ha significato il mondo per me. E vedere la gioia e l’eccitazione sul volto di tutti, significa davvero molto per me. Ci siamo divertiti molto”.

