Orologi di lusso, Mayweather umilia Cristiano Ronaldo

Non era certo passato inosservato durante la conferenza stampa prima della sfida allo United, tanto da far notizia quasi quanto il ritorno di Cristiano Ronaldo a Manchester. L’oggetto in questione è l’orologio sfoggiato dal portoghese proprio alla vigilia della sfida con i ‘Red Devils’. Prodotto da Jacob & Co. (di cui Ronaldo è ambasciatore dal 2013), gamma Cavair Turbillon, tempestato di ben 424 diamanti bianchi e rossi, valore esatto: 2.1 milioni di euro secondo il tabloid inglese ‘The Sun’.

Ma se tutto questo può sembrare esagerato, c’è un altro sportivo che surclassa il campione bianconero nella sfida del lusso. Stiamo parlando ovviamente di Floyd Mayweather. L’ex pugile del Michigan, abituato a ostentare la propria ricchezza sui social, la scorsa estate aveva postato su Instagram un video in cui mostrava il suo ultimo orologio da 18 milioni di dollari, poco più di 15,5 milioni di euro. Prodotto nel 2015, ‘The Billionaire Watch’ contiene 239 diamanti (ognuno dei quali ha 3 carati) che lo illuminano in maniera particolare. Lo statunitense l’aveva acquistato a Tokyo da quello che poi è diventato il suo gioielliere preferito.

La passione di Mayweather per gli orologi (portati sempre al polso sinistro come Ronaldo) non ha limiti, tanto che ad agosto si era fatto costruire un modello personalizzato dal produttore svizzero Audemars Piguet. Il suo ultimo sfizio, ampiamente documento sui social, è stato l’acquisto di una nuova villa da dieci milioni di dollari, che sarà la sua seconda dimora. Nel video postato su Instagram viene mostrato il garage, da lui stesso definito ‘grande quanto una casa, come un piccolo centro commerciale, in cui posso parcheggiare 40 auto’.

L’ex pugile non era abituato a perdere sul ring (nella sua carriera 50 vittorie di cui 27 per KO e zero sconfitte), e sembra non esserlo nemmeno nella sfida del lusso sfrenato. Cristiano Ronaldo è avvisato.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 12:05