Oroscopo, il 2020 dell’Inter visto dalle stelle

Quello che sta per chiudersi sarà ricordato con gioia: il 2019 è stato l’anno della rinascita per l’Inter, tornata a occupare il primo posto in classifica dopo tante stagioni amare. Un anno caratterizzato da bassi nella prima parte, quando comunque l’obiettivo qualificazione-Champions fu centrato ma dopo tante polemiche e veleni legati alla questione-Icardi e alle liti con Perisic e Nainggolan, ed alti concentrati nella nuova stagione targata-Conte, ma come sarà il 2020?

L’ANNO NUOVO – Se il buongiorno si vede dal mattino sarà importante già fare risultato al San Paolo contro il Napoli nella prima partita del 2020 il 6 gennaio prossimo ma vediamo cosa dice l’oroscopo per cercare qualche anticipazione – tra il serio e il faceto – di quello che devono aspettarsi i tifosi.

QUADRATURE – Il prossimo anno vedrà intanto una circostanza astrale inedita: Plutone in congiunzione in Capricorno per la prima volta in 500 anni, evento che può influire sugli eventi, anche sportivi.

ARIETE – Sono del segno dell’Ariete sia Lukaku che Gagliardini e lo zodiaco dice che inizialmente ci sarà da soffrire. La posizione disarmonica di Saturno potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ma sarà la grande intraprendenza, caratteristica degli aretini, a consentire di superare gli ostacoli. Marte retrogrado dal settembre al 13 novembre riporta forza, fortuna ed entusiasmo ma saremo già nella stagione successiva.

CANCRO – Chi può davvero sorridere è Lautaro Martinez, nato sotto il segno del Cancro che si preannuncia tra i segni top del 2020. Se però i risultati sportivi saranno importanti, il vero dubbio riguarda cosa succederà in estate. L’oroscopo dice che le possibilità per fare più soldi saranno concrete soprattutto ad Agosto, quando il pianeta dell’astuzia li rende più intraprendenti e attenti nelle economie. Il pronostico è duplice: le stelle dicono si può dare vita a una nuova collaborazione ma non dice mica che si tratta del Barcellona o del Real, potrebbe essere anche il rinnovo con l’Inter a nuove condizioni.

LEONE – Per il Leone Antonio Conte il momento migliore scatterà ad aprile e durerà fino alla fine dell’anno. Bisognerà però stringere i denti per i primi tre mesi dell’anno, quando Giove e Saturno in transito potrebbero agire da elementi di disturbo.

ACQUARIO – La parola d’ordine per i nati sotto il segno dell’Acquario come De Vrij e Skriniar sarà serenità nel 2020. I pianeti, però, li rendono poco predisposti a farsi rispettare nelle faccende professionali e di business in generale. Tradotto: suderanno come e più degli altri, ma i complimenti saranno riservati ai compagni.

PESCI – L’Inter come club è del segno dei Pesci e l’oroscopo 2020 è sostazialmente positivo. La posizione astrale armonica – in special modo di Saturno – rende molto attenti alle chance di investire proficuamente. “Saprete cogliere il momento adatto per agire e ottenere quanto vi spetta da un po’ di tempo a questa parte. I vostri collaboratori vi daranno il giusto aiuto perché voi facciate un balzo in avanti”. Ed è l’augurio di tutti i tifosi nerazzurri.

SPORTEVAI | 30-12-2019 11:58