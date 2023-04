Oscar: "Mi piacerebbe giocare in Serie A, ho anche il passaporto"

Il brasiliano: "Il campionato che mi si addice di più? La Premier League".

20-04-2023 20:56

Oscar dos Santos Emboaba Júnior, meglio noto semplicemente come Oscar, vuole lasciare la Cina e non ha nascosto l’idea di poter giocare in Serie A: “Nei 5 anni al Chelsea sono stato molto importante per la squadra; poi però mi sono infortunato e sono diventato un sostituto. Ho colto l’occasione di trasferirmi a Shanghai e non ho rimpianti. Ho lasciato l’Europa a 25 anni e ho sempre avuto la possibilità di tornare”.

Oscar ammette: “Il campionato che mi si addice di più? La Premier League. C’è uno stile di gioco simile al mio, dinamico. Se potessi tornare in Premier League, sarebbe davvero fantastico, è un campionato che adoro. Ma amo anche l’Italia, ho il passaporto italiano”, ha detto a Premier League Brasil.