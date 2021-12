Osimhen, Koulibaly, Kessié: ecco quante gare salta chi va in Coppa d'Africa

23-12-2021 17:03

Dopo Europei e Copa America, sarà la Coppa d’Africa a prendersi la scena all’alba del nuovo anno. La massima competizione per nazionali africane si disputerà tra gennaio e febbraio 2022, attirando a sè parecchi protagonisti della Serie A e del calcio europeo.

La Coppa d’Africa 2021 è in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 e si giocherà in Camerun con 24 nazionali partecipanti.

Saranno tanti i giocatori di Serie A che prenderanno parte alla Coppa d’Africa. In attesa di conoscere i convocati ufficiali di tutte le nazionali, ecco una lista provvisoria :

*in grassetto i convocati ufficiali

BOLOGNA – Barrow (Gambia)

FIORENTINA – Amrabat (Marocco)

GENOA – Fares (Algeria)

LAZIO – Akpa Akpro (Costa d’Avorio)

MILAN – Benncer (Algeria), Kessié (Costa d’Avorio), Ballo Touré (Senegal)

NAPOLI – Koulibaly (Senegal), Zambo Anguissa (Camerun), Ounas (Algeria), Osimhen (Nigeria)

ROMA – Afena Gyan (Ghana), Diawara (Guinea)

SALERNITANA – L. Coulibaly (Mali), Kechrida (Tunisia)

SAMPDORIA – O. Colley (Gambia)

SASSUOLO – Boga (Costa d’Avorio), Traoré (Costa d’Avorio), Obiang (Guinea Equatoriale)

SPEZIA – E. Colley (Gambia)

TORINO – Aina (Nigeria)

VERONA – Hongla (Camerun)

VENEZIA – Ebuehi (Nigeria)

Ovviamente la Coppa d’Africa si giocherà in contemporanea con la Serie A, dunque i giocatori impegnati saranno costretti a saltare da un minimo di tre a un messimo di cinque giornate di Serie A.

Ecco, nello specifico, le giornate di Serie A che coincidono con la Coppa d’Africa:

20ª giornata di Serie A – 6 gennaio 2022 (i giocatori saranno già in ritiro)

21ª giornata di Serie A – 9 gennaio 2022 (fase a gironi)

22ª giornata di Serie A – 16 gennaio 2022 (fase a gironi)

23ª giornata di Serie A – 23 gennaio 2022 (ottavi di finale)

24ª giornata di Serie A – 6 febbraio 2022 (finale)

In caso di eliminazione prematura alla fase a gironi (che si concluderà il 20 gennaio), i giocatori potranno provare a rientrare in tempo in Italia per la 23ª giornata, che si disputerà tra il 21 e il 24 gennaio con orari e date ancora da ufficializzare.

Qualora le nazionali dei giocatori interessati dovessero superare la fase a gironi, il numero di partite saltate salirebbe a quattro, fino a un massimo di cinque in caso di raggiungimento della finale.

