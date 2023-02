Osimhen: “Mi cercano i top club, ma l'ultima parola spetta al Napoli”

L'attaccante è andato a segno anche nella notte europea di Francoforte contro l'Eintracht: “Voglio solo aiutare la mia squadra”

22-02-2023 10:58

Non è mancata la rete di Victor Osimhen neanche in Europa, ieri a Francoforte contro l’Eintracht. L’attaccante sa che continuando così, si attira addosso gli occhi di tutti: “Quando fai così bene i migliori club di tutto il mondo stanno a guardare, soprattutto nei primi cinque campionati. E riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che stai andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere”.