Victor Osimhen, uscito in barella durante la partita tra Nigeria e Sierra Leone, valida per la prossima Coppa d’Africa, non ha particolari problemi al polso destro come un primo tempo si era temuto.

L’attaccante del Napoli ha avvisato subito lo staff medico azzurro rassicurando di poter muovere il polso e di avere solo un po’ di dolore alla spalla. Un sollievo per i partenopei, che non dovrebbero perdere la loro punta nelle prossime partite.

OMNISPORT | 14-11-2020 09:16