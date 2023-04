Pace De Laurentiis – tifosi del Napoli: si è mosso anche il ministro Piantedosi

Clamorose indiscrezioni sul patto tra il presidente e la frangia del tifo più caldo azzurro: è intervenuta la politica

16-04-2023 13:18

La pace tra Aurelio De Laurentiis i tifosi del Napoli è stata pilotata dalla politica. L’incontro tra il presidente e i capi ultras sarebbe stato infatti caldeggiato direttamente dal sindaco Manfredi, dal prefetto Palomba e dal questore Giuliano. Non solo: si sarebbe speso in prima persona anche il ministro degli Interni Piantedosi. Probabilmente erano tutti preoccupati dalla piega che stava prendendo la guerra curva – De Laurentiis anche in vista della prossima festa scudetto.

Gli ultras hanno accettato di rispettare il regolamento d’uso del Maradona, portando dentro lo stadio striscioni e tamburi, il presidente ha aperto alla possibilità di tornare indietro sull’obbligo della fidelity card per l’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe. Aperto un dialogo anche sull’organizzazione delle trasferte e sulle celebrazioni del terzo titolo della storia partenopea.