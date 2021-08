Pace Mannion lancia Nico: "Virtus scelta ideale"

L’arrivo a Bologna di Nico Mannion conferma le ambizioni della Virtus Bologna, che dopo lo scudetto strappato all’Olimpia grazie al clamoroso 4-0 delle finali di giugno punta a difendere il titolo, ma soprattutto a tornare in Eurolega.

Il play protagonista con l’Italia a Tokyo 2020 formerà un reparto da sogno con Milos Teodosic e Alessandro Pajola. Giocatori dalle caratteristiche differenti e dal tasso di esperienza differente, che potranno completarsi.

Di questo parere è anche Pace Mannion, padre di Nico, nonché uno che il basket italiano lo conosce bene per averlo frequentato con profitto negli anni ’80 e ’90.

Intervistato da ‘Il Resto del Carlino’ Mannion senior ha parlato della scelta del figlio di lasciare la NBA e Golden State: “Nico ha fatto la scelta migliore anche perché l’offerta dei Warriors non era soddisfacente. A Bologna troverà l’ambiente ideale per crescere e sarà allenato da uno dei tecnici più preparati a livello mondiale come Sergio Scariolo”.

Pace ha parole dolci anche per i tifosi delle V nere: “Tra due anni vedremo quello che succederà, non è stato un addio quello alla NBA. Adesso però Nico deve pensare solo a crescere e a far vincere la Virtus. Anche i tifosi saranno importanti, perché sono molto competenti e sanno mettere la pressione giusta per dare il meglio”.

OMNISPORT | 12-08-2021 11:16