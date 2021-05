Padel: ecco la Serie A

Poco più di 15 giorni ci separano dal via della prossima Serie A di Padel.

Il format sarà composto sempre da due gironi di 4 squadre, ma a differenza delle precedenti edizioni non si disputeranno più 3 turni di andata e 3 di ritorno e in date diverse, per poi approdare alle fasi finali, bensì il campionato si svolgerà tutto in un lungo weekend e presso una sola location (dal 20 al 23 maggio, al Bola Padel Club di Roma).

La formula prevede 2 gironi da 4 squadre che si affronteranno giovedì e venerdì per definire le prime 2 classificate per girone, per poi disputare le semifinali incrociate (1° girone A vs 2° girone B e viceversa). Sabato le semifinali e domenica la finalissima.

Il girone A sarà composto dalle romane Circolo Canottieri Aniene (vincitore di tutte e 6 le edizioni del campionato) e Magic Padel, a cui si affiancheranno il Misano Sun Padel Team di Riccione e il GFG Sport David Lloyd di Peschiera Borromeo. Il girone B sarà invece formato dalle altre due romane, l’Orange Acuero Team (giunta in finale nella passata stagione) e il Circolo Due Ponti, che se la vedranno con il Monviso Sporting Club di Grugliasco e il Mas Padel Center di Catania.

Nelle varie squadre figurano anche tante star a livello internazionale come la numero 1 al mondo la spagnola Gemma Triay, poi Pablo Lima (n° 4 WPT), Fernando Belasteguin (n° 3 WPT), Ari Sanchez (n° 2 WPT).

Spettacolo garantito quindi a partire dal 20 Maggio al Bola Padel Club di Roma.

