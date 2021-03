Padel: Marcello Capitani firma con Wilson

Wilson e Marcello Capitani, attuale numero 1 del ranking mondiale di Padel, hanno deciso di iniziare questa stretta e importante collaborazione tecnica e promozionale.

Capitani vanta 30 anni di carriera come giocatore professionista e coach con esperienze in Italia, Spagna e Argentina: attualmente è uno dei motori del padel agonistico azzurro dove si è laureato 10 volte campione del grande Slam italiano.

Queste le sue parole all’avvenuta firma con il prestigioso marchio americano: “Sono felicissimo e decisamente onorato di poter collaborare con un brand importante come Wilson. Per me tutto questo genera una grandissima motivazione, ed è un’ulteriore importante spinta per poter raggiungere i prossimi obiettivi”.

Anche Andrea Peruzzo, Sport Marketing manager di Wilson ha voluto dire la sua in merito: “Sono fiero di annunciare che il numero uno d’Italia, nel gioco del Padel, Marcello Capitani, farà parte del team Wilson per le prossime due stagioni. Si tratta di un ulteriore partnership di successo che, certamente, porterà grandisismi risultati per il nostro brand in Italia.”

OMNISPORT | 03-03-2021 13:39