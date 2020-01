Paganini: "La Juve non lo scambia". E i tifosi insorgono

In questa sessione di mercato la Juventus s’è concentrata soprattutto sul futuro, con la firma di Dejan Kulusevski che si unirà ai bianconeri soltanto a fine stagione. Tuttavia secondo Paolo Paganini, i bianconeri starebbero valutando altre operazioni da concludere nei prossimi giorni per assicurare a Maurizio Sarri un organico più competitivo per la corsa scudetto e la Champions League.

Valutazione sullo scambio

In particolare, sul tavolo di Fabio Paratici sarebbero arrivate due proposte di scambio che stanno facendo discutere anche i tifosi bianconeri. Oltre a quella avanzata dal Milan, che ha chiesto Bernardeschi in cambio di Paquetà, la Juve starebbe valutando anche un’operazione riguardante la difesa. “La Juventus – scrive Paganini – non è convinta dello scambio De Sciglio–Kurzawa con il Psg e nemmeno dello scambio Paquetà-Bernardeschi proposto dal Milan. Per Emre Can vuole 30 milioni”.

Il giornalista Rai poi aggiunge due notizie relative a Inter e Napoli: “Inter tra Llorente e Giroud. Napoli, sale a 25 milioni l’offerta per Petagna”.

Le reazioni dei tifosi

Ma è soprattutto la Juventus che fa discutere i follower del giornalista. Al punto che Paganini, nei commenti, torna a fare il punto della situazione: “Si confermo che su Emre Can c’è Borussia Dortmund ma deve alzare offerta (la Juventus ha chiesto 30). Scambio De Sciglio-Kurzawa: “riflessioni” su ingaggio e carattere del giocatore. Bernardeschi vuole giocare per Europeo ma Paquetà non convince”.

“Cioè fatemi capire – scrive LN – La Juve ha la possibilità di levarsi De Sciglio di torno scambiandolo alla pari con un giocatore per me oggettivamente più forte, e ha dei dubbi ? Spero che siano di natura fisica e non tecnica, perché altrimenti è grave”.

Giò, invece, comprende i dubbi della dirigenza: “Ah, non sono convinti di Paqueta! È già una cosa che gli sia venuto il dubbio. Alleluja! E pure Kurzawa… manco la mamma lo conosce!”.

“Grazie Paolo, anche noi tifosi non siamo convinti”, aggiunge Brizzi. GJustjuve, invece, invita la dirigenza a darsi una mossa: “La Juve sa che il mercato chiude tra 4 giorni?”.

SPORTEVAI | 28-01-2020 11:11