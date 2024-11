Pagelle Bologna-Lille 1-2: maledizione Dallinga, Mukau condanna Italiano. Non basta Lucumì

Gli emiliani si sbloccano dal punto di vista realizzativo, ma non riescono a centrare il bersaglio grosso: festeggiano i francesi, rossoblù sempre a quota 1.

Il Lille di Bruno Genesio espugna il “Dall’Ara” di Bologna, grazie alla doppietta di Mukau e a una straordinaria solidità difensiva, scalfita solo dal gol di Lucumì su azione da calcio d’angolo. Entriamo nel dettaglio di top e flop del match, con gli emiliani che non riescono a centrare la prima vittoria stagionale in Champions League, restando ancorati a quota 1.

Un super Skorupski non basta al Bologna di Vincenzo Italiano, che esce nuovamente sconfitto dallo stadio “Dall’Ara”, per mano del Lille di Bruno Genesio. Nei primi 45 minuti, i padroni di casa pagano a caro prezzo l’errore di Posch, che perde palla in fase di impostazione e consente al Lille di liberare Mukau, che ha la possibilità di tentare ben due volte la conclusione: prima il salvataggio sulla linea dello stesso Posch, poi il gol del momentaneo 0-1. All’alba dell’intervallo, il Bologna deve ringraziare ancora Skorupski, bravissimo in uscita a tu per tu con gli attaccanti del Lille.

Nella ripresa, non si fa attendere la reazione del Bologna, che trova il primo gol in questa Champions League con Lucumì, bravo a trafiggere Chevalier su palla inattiva. Botta e risposta che fa ripiombare il “Dall’Ara” in una sensazione di sconforto, complice il tap-in vincente del solito Mukau, in serata di grazia. Gol fotocopia rispetto al primo tempo. Nel finale, i felsinei non riescono ad imbastire azioni in grado di impensierire la retroguardia transalpina. Finisce 1-2.

Skorupski voto 7: Fenomenale in uscita bassa nel primo e nel secondo tempo, incolpevole sui due gol di Mukau, che lo punisce con freddezza e un pizzico di fortuna.

voto 7: Fenomenale in uscita bassa nel primo e nel secondo tempo, incolpevole sui due gol di Mukau, che lo punisce con freddezza e un pizzico di fortuna. Posch voto 4,5: Errore grave in occasione del primo gol del Lille, che ringrazia e sblocca la partita; dall’85’ Holm s.v.

voto 4,5: Errore grave in occasione del primo gol del Lille, che ringrazia e sblocca la partita; dall’85’ Beukema voto 5,5: Meno attento del solito nel cuore dell’area di rigore rossoblù. Non riesce a leggere gli inserimenti dei centrocampisti francesi.

voto 5,5: Meno attento del solito nel cuore dell’area di rigore rossoblù. Non riesce a leggere gli inserimenti dei centrocampisti francesi. Lucumì voto 6,5: Limita i danni in fase difensiva e si toglie la soddisfazione di realizzare il primo gol stagionale del Bologna in Champions League.

voto 6,5: Limita i danni in fase difensiva e si toglie la soddisfazione di realizzare il primo gol stagionale del Bologna in Champions League. Lykogiannis voto 6: Spesso disattento in fase difensiva, ma preciso in occasione del calcio piazzato che porta al gol Lucumì. Assist dal sapore storico; dal 68′ Miranda voto 5,5: Entra in un momento complicato del match, senza strafare. Italiano si aspettava sicuramente un altro tipo di apporto.

voto 6: Spesso disattento in fase difensiva, ma preciso in occasione del calcio piazzato che porta al gol Lucumì. Assist dal sapore storico; dal 68′ voto 5,5: Entra in un momento complicato del match, senza strafare. Italiano si aspettava sicuramente un altro tipo di apporto. Fabbian voto 5,5: In crescita dal punto di vista fisico, ma gli inserimenti risultano poco efficaci, anche guardando alla passata stagione; dal 75′ Castro voto 5,5: Contenuto dalla difesa del Lille, ci prova ma non centra il bersaglio grosso. Meglio in campionato finora.

voto 5,5: In crescita dal punto di vista fisico, ma gli inserimenti risultano poco efficaci, anche guardando alla passata stagione; dal 75′ voto 5,5: Contenuto dalla difesa del Lille, ci prova ma non centra il bersaglio grosso. Meglio in campionato finora. Freuler voto 5,5: Non c’è filtro in mezzo al campo e il mediano ex Atalanta ne paga le conseguenze. Non una delle sue migliori partite.

voto 5,5: Non c’è filtro in mezzo al campo e il mediano ex Atalanta ne paga le conseguenze. Non una delle sue migliori partite. Ferguson voto 6: Torna a giocare titolare anche in Champions, vestendo la fascia di capitano e dimostrandosi all’altezza, pur non essendo al top della condizione.

voto 6: Torna a giocare titolare anche in Champions, vestendo la fascia di capitano e dimostrandosi all’altezza, pur non essendo al top della condizione. Orsolini voto 5,5: Non si discute l’impegno, ma uno con le sue qualità può fare sicuramente di più. Sulla sua strada, trova un ottimo Meunier; dal 68′ Odgaard voto 5,5: Positivo il suo ingresso, ma poco concreto. Non riesce ad incidere sulla corsia di competenza.

voto 5,5: Non si discute l’impegno, ma uno con le sue qualità può fare sicuramente di più. Sulla sua strada, trova un ottimo Meunier; dal 68′ voto 5,5: Positivo il suo ingresso, ma poco concreto. Non riesce ad incidere sulla corsia di competenza. Dallinga voto 5,5: Una maledizione lo accompagna. Gol annullato con la Roma, gol annullato con il Lille. Il “vice Castro” fa il suo, ma il gol tarda ad arrivare.

voto 5,5: Una maledizione lo accompagna. Gol annullato con la Roma, gol annullato con il Lille. Il “vice Castro” fa il suo, ma il gol tarda ad arrivare. Ndoye voto 5,5: Crea diversi problemi a Gudmundsson in fase offensiva, ma rischia di combinare una clamorosa frittata in avvio di ripresa. Salvato da Skorupski. Male nella ripresa; dall’85’ Iling Junior s.v.

voto 5,5: Crea diversi problemi a Gudmundsson in fase offensiva, ma rischia di combinare una clamorosa frittata in avvio di ripresa. Salvato da Skorupski. Male nella ripresa; dall’85’ All. Italiano voto 5,5: Tradito dagli errori dei singoli, non riesce a sfatare il tabù Champions League. I suoi si sbloccano dal punto di vista realizzativo, ma non basta.

Mukau voto 8: Freddo e spietato. Centrocampista con caratteristiche offensive, si conferma calciatore con il vizio del gol. Doppietta per lui e partita di straordinaria completezza, per qualità e quantità.

voto 8: Freddo e spietato. Centrocampista con caratteristiche offensive, si conferma calciatore con il vizio del gol. Doppietta per lui e partita di straordinaria completezza, per qualità e quantità. Fernandez-Pardo voto 7: Prestazione super dell’esterno d’attacco di Genesio, che fa impazzire Posch e si rivela decisivo in diversi frangenti del match. Bravo in occasione dell’azione del primo gol di Mukau.

FLOP