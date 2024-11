Pagelle di Torino-Fiorentina 0-1: decide Kean, viola secondi. Contestazione per Cairo, che errore Maripan

Quinta vittoria consecutiva dei viola in campionato e aggancio all'Atalanta al secondo posto in classifica. Spuntati i granata, tifosi furiosi

La Fiorentina vince ancora, settimo successo di fila per lei, e aggancia l’Atalanta al secondo posto in classifica. I viola passano a Torino sfruttando la défaillance difensiva di Maripan che ha aperto a Kean gli spazi giusti per infilare l’1-0. Tanto è bastato agli uomini di Raffaele Palladino, anche in considerazione della sterilità offensiva dei granata. A tal proposito, il clima attorno al Toro diventa sempre più pesante con contestazione dei tifosi nei confronti di Urbano Cairo.

La vigilia di tensione e il clima di contestazione

Le tifoserie di Torino e Fiorentina sono gemellate e questo è un fatto che contribuisce a creare un clima di festa attorno all’evento. Sponda granata, però, l’umore resta nero con cori chiari ed evidenti ai danni di Urbano Cairo. Che la situazione fosse tesa era già chiaro da qualche ora, considerando la croce con bara di cartone appese alla cancellata del centro allenamento del club piemontese. Questo episodio ha comportato l’intervento della Digos e il rafforzamento delle misure di sicurezza per tenere tutto sotto controllo.

Spunta Kean in un primo tempo con poche emozioni

In campo di spettacolo se ne vede davvero poco. Da questo punto di vista è stato un peccato perdere uno dei potenziali protagonisti del match come Che Adams, infortunatosi dopo appena 17 minuti e per tale motivo sostituito. Il Torino prova a fare la partita, con la Fiorentina che tenta di ripartire anche se non con un ritmo tale da destare particolari preoccupazioni nell’avversario. Al 42′ arriva l’episodio che sblocca la gara: Kean sfrutta l’errore di Maripan per beffare Milinkovic-Savic in uscita.

Resistenza viola sotto gli occhi di Moggi

In tribuna si intravede anche Luciano Moggi tra gli spettatori. Ma lo sguardo dell’ex direttore generale, in granata dal 1982 al 1987 e dal 1991 al 1993, non aiuta particolarmente il team di Vanoli a trovare maggiore concretezza nelle scorribande offensive. La palla più importante capita sui piedi di Pedersen che a tu per tu con De Gea colpisce il palo. Lo imita poco dopo Mandragora su calcio di punizione. Finale di sofferenza per la Fiorentina, evidentemente stanca e con poca forza di contrattaccare.

Top e flop del Torino

Saul Coco 6 Uno dei meno peggio tra le fila dei granata.

Uno dei meno peggio tra le fila dei granata. Sanabria 6 – Troppo solo lì davanti, per quanto non faccia comunque mancare il proprio impegno.

Troppo solo lì davanti, per quanto non faccia comunque mancare il proprio impegno. Borna Sosa 5 Vanoli lo rimanda in campo dal primo minuto ma l’esterno croato commette diversi errori.

Vanoli lo rimanda in campo dal primo minuto ma l’esterno croato commette diversi errori. Maripan 4,5 Errore imbarazzante che spalanca a Kean la via del gol. Poi segna ma in fuorigioco.

