Pagelle di Verona-Atalanta 0-1: garanzia Koopmeiners, De Ketelaere spreca

Top e flop della partita Verona-Atalanta, valevole per la 6° giornata di serie A 2023/2024: Koopmeiners migliore in campo. Tra gli scaligeri bocciati Bonazzoli e Ngonge

27-09-2023 20:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Seconda vittoria consecutiva per l’Atalanta, a cui basta un gol di Koopmeiners a inizio partita per sbancare il Bentegodi. Continua il momento no del Verona: solo un punto negli ultimi quattro turni per i ragazzi di Marco Baroni. La chiave della partita e i top e i flop della gara nella nostra analisi.

Verona-Atalanta, la chiave della partita

L’impostazione tattica del Verona è chiara: difendersi con ordine per poi provare a colpire la Dea in contropiede. Ma, ironia del destino, è proprio l’Atalanta a far male agli scaligeri non appena si scoprono. Ripartenza letale della Dea al 13′: Lookman per De Roon, velo geniale di Holm e palla a Koopmeiners che insacca in diagonale. Gli ospiti fanno valere la loro fisicità e i veneti proprio non riescono a rendersi pericolosi.

Rivivi tutte le emozioni di Verona-Atalanta

A inizio ripresa Gasperini rinuncia a un Lookman poco in vena per schierare De Ketelaere al fianco di Pasalic lì davanti. Senza una punta vera l’Atalanta non impensierisce il Verona, ma gli stessi padroni di casa non creano grattacapi a Carnesecchi. L’unico vero acuto di una brutta partita a 10′ dalla fine, quando De Ketelaere sbaglia un gol fatto su assist del solito Koopmeiners.

I top e flop del Verona

Lazovic 6+: Entra molto bene in partita ed è un’ottima notizia per Baroni, che ha bisogno degli spunti del 33enne serbo per puntare a una salvezza tranquilla.

Entra molto bene in partita ed è un’ottima notizia per Baroni, che ha bisogno degli spunti del 33enne serbo per puntare a una salvezza tranquilla. Suslov 6: Suo l’unico spunto nel finale: se non altro ha il merito di far partecipare Carnesecchi alla partita.

Suo l’unico spunto nel finale: se non altro ha il merito di far partecipare Carnesecchi alla partita. Terracciano 6: Nel primo tempo l’esterno sinistro gialloblù è il più in palla dei suoi e l’unico a provarci. Bello il duello con Holm.

Nel primo tempo l’esterno sinistro gialloblù è il più in palla dei suoi e l’unico a provarci. Bello il duello con Holm. Folorunsho 5,5: Tra i cadetti faceva la differenza, ma la Serie A è tutta un’altra storia.

Tra i cadetti faceva la differenza, ma la Serie A è tutta un’altra storia. Faraoni 5,5: Partita di sofferenza per il capitano, visto che dalle sue parti si ritrova Ruggeri e Lookman.

Partita di sofferenza per il capitano, visto che dalle sue parti si ritrova Ruggeri e Lookman. Bonazzoli 5: A Baroni serve una prima punta capace di finalizzare: l’ex Salernitana potrebbe essere il profilo ideale, ma stasera non ha punto. Rimandato.

A Baroni serve una prima punta capace di finalizzare: l’ex Salernitana potrebbe essere il profilo ideale, ma stasera non ha punto. Rimandato. Ngonge 5: Soffre la fisicità degli avversari e il miglior marcatore scaligero incappa in una giornataccia.

I top e flop dell’Atalanta

Koopmeiners 7: Stop di sinistro e diagonale vincente: col Verona è una sentenza. Di gran lunga il migliore in campo.

Stop di sinistro e diagonale vincente: col Verona è una sentenza. Di gran lunga il migliore in campo. Holm 6,5: Il velo che consente a Koopmeiners di sbloccare il match del Bentegodi è semplicemente geniale. Alla prima da titolare deve ancora trovare una forma smagliante: la sua gara dura un tempo.

Il velo che consente a Koopmeiners di sbloccare il match del Bentegodi è semplicemente geniale. Alla prima da titolare deve ancora trovare una forma smagliante: la sua gara dura un tempo. De Roon 6,5: Avvio di stagione super per l’olandese fedelissimo di Gasperini. C’è il suo zampino in occasione del gol del connazionale.

Avvio di stagione super per l’olandese fedelissimo di Gasperini. C’è il suo zampino in occasione del gol del connazionale. Ederson 6,5: La crescita del brasiliano è costante: prezioso sia in fase di contenimento che di spinta.

La crescita del brasiliano è costante: prezioso sia in fase di contenimento che di spinta. Pasalic 5,5: Schierato dal primo minuto, l’ex Milan non convince. Pigro sotto rete, viene graziato dal fuorigioco. Si conferma giocatore alla Muriel dei tempi d’oro: incide quando entra a gara in corso.

Schierato dal primo minuto, l’ex Milan non convince. Pigro sotto rete, viene graziato dal fuorigioco. Si conferma giocatore alla Muriel dei tempi d’oro: incide quando entra a gara in corso. De Ketelaere 5: Gettato nella mischia a inizio ripresa al posto di un Lookman poco ispirato, l’ex Milan si divora in maniera clamorosa il gol del possibile 2-0 nel finale.

Il tabellino di Verona-Atalanta 0-1

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni (57′ Lazovi), Hongla (83′ Serdar), Folorunsho, Terracciano; Ngonge (73′ Henry), Duda (73′ Saponara); Bonazzoli (57′ Suslov). A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Joselito, Charlys, Tchatchoua, Coppola. Allenatore: Marco Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (77′ Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Holm (46′ Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (89′ Palomino); Koopmeiners; Pasalic (73′ Miranchuk), Lookman (46′ De Ketelaere). A disposizione: Musso, Rossi, Muriel, Bakker, Zortea, Adopo, Zappacosta. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Federico Dionisi

Ammoniti: Ederson, Ngonge, De Roon, Djimsiti, Folorunsho, Toloi

Marcatori: 13′ Koopmeiners