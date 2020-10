Palermo ko a Bisceglie: le parole di Boscaglia

Il Palermo è stato sconfitto a Bisceglie per 2-1 in una partita valida per la quinta giornata di Serie C. Il tecnico dei rosanero Roberto Boscaglia ha espresso il suo rammarico dopo la gara: “Non siamo stati determinati come loro, non ci siamo calati nella partita. Abbiamo iniziato benissimo, con due palle gol nette nei primi minuti. Al primo contropiede ci siamo un po’ smarriti e abbiamo preso gol alla prima occasione.”, sono le parole riportate da Tuttoc.com.

“Abbiamo dovuto giocare sulle seconde palle, con gli spazi che si sono aperti per le loro ripartenze. Nel secondo tempo abbiamo cambiato modulo, creando qualcosa ma sbagliando troppo sia in fase di impostazione che in fase finale. Il 2-1 è arrivato tardi, c’è stato l’assalto ma con poca qualità, anche a causa del terreno di gioco”.

OMNISPORT | 18-10-2020 21:39