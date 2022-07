28-07-2022 10:05

Un terremoto clamoroso in Sicilia. Sono ancora una ferita aperta le dimissioni di Silvio Baldini e del Direttore Sportivo Renzo Castagnini in casa Palermo, dopo alcuni dissidi operativi con la nuova proprietà sul fronte mercato in entrata. I rosanero però guardano avanti e serve trovare subito dei sostituti per due ruoli chiave.

Sono due i nomi in cima alla lista della dirigenza del Palermo: Daniele De Rossi e Claudio Ranieri. Due romani, ma dal profilo opposto: l’ex calciatore di Roma e Boca Juniors potrebbe essere pronto per la prima avventura in panchina, mentre l’esperto tecnico ex campione d’Inghilterra sulla panchina del Leicester è la soluzione che potrebbe dare maggiore sicurezza ai vertici rosanero. In pole però c’è l’ex Palermo Eugenio Corini, che da poco ha risolto il contratto con il Brescia, insieme all’ex Shakhtar Roberto De Zerbi, che non proseguirà la sua avventura in Ucraina. Per il ruolo di Direttore Sportivo in cima alla lista Riccardo Bigon, che da poco ha finito il suo rapporto lavorativo con il Bologna.

