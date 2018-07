Palermo verso il ridimensionamento

Ridotte ormai al lumicino le speranze di essere al via della prossima Serie A, il Palermo è una delle due società di Serie B insieme al Bari ancora senza allenatore in vista della stagione quasi alle porte. Venti giorni dopo l’amara finale playoff contro il Frosinone, però, in casa rosanero le preoccupazioni sono ben altre e legate al futuro della società, accusata di falso in bilancio e riciclaggio per fatti avvenuti negli esercizi finanziari compresi tra il 2013 e il 2016 e alle prese con una grave crisi economica.

Secondo quanto riportato da 'Il Giornale di Sicilia', infatti, il patron Zamparini sarà costretto a dimezzare il monte ingaggi, attualmente pari a 15 milioni, con ovvie conseguenze sul livello di competitività della squadra, sul mercato e in campionato. Tra i tanti ingaggi da ridiscutere c’è quello del tecnico Roberto Stellone, subentrato a Tedino sul finire del campionato e sotto contratto per un’altra stagione: in ballo un risparmio di circa 700.000 euro lordi.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 23:50