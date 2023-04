Palladino chiede al Monza di non rilassarsi

Il tecnico biancorosso: "Calo fisiologico, giocheremo a Udine con la testa e con il cuore per il presidente Berlusconi".

07-04-2023 21:39

Raffaele Palladino chiede al Monza, ormai vicino al traguardo della salvezza, altre soddisfazioni, a partire magari da domani, quando a Udine i brianzoli giocheranno il lunch-match: “Stiamo vivendo un calo fisiologico, nell’arco di un campionato non puoi sempre andare a mille; spetta a me farmi le domande e trovare le soluzioni, perché di qui alla fine del campionato ci sono dieci partite e non vorrei assistere a un rilassamento. Il solo passo falso è stato contro la Cremonese, nelle altre partite abbiamo affrontato grandi squadre. Udine è un campo molto difficile, pochi sono in grado di espugnare la Dacia: ci siamo allenati bene, la sconfitta contro la Lazio non ha lasciato scorie. Sono la squadra fisicamente più forte, noi cercheremo di giocare a calcio, assecondando le nostre caratteristiche; domani mi aspetto una prova di personalità, con una fase difensiva valida. Scenderemo in campo con la testa e con il cuore, siamo vicini al presidente Berlusconi”.